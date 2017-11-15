Госдолг Самарской области составляет 53% бюджетных доходов

Самара, , 13:37 — REGNUM В Самарской области депутаты губернской думы большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета на 2018 год. Как сообщает ИА REGNUM, госдолга на 1 января будущего года определен региональным минфином в размере 53% от доходов областной казны.

Основные запланированные параметры бюджета на 2018 год: доходы 129 млрд 588 млн рублей, расходы 128 млрд 993 млн, профицит — 594 млн.

По словам врио министра управления финансами региона Андрея Прямилова основными источниками доходов традиционно являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц — это около 65% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Кроме того, 14% и 12% поступлений будут сформированы за счет акцизов и налога на имущество организаций соответственно.

Расходная часть областного бюджета 2018 года формирована с учетом реализации майских указов президента РФ (на это предусмотрено 25,2 млрд рублей); реализации принятых публичных нормативных обязательств и мер социальной поддержки населения, выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы (18,5 млрд рублей); сохранения социальной направленности бюджета; подготовки к проведению чемпионата мира по футболу (5,7 млрд рублей); обеспечение софинансирования при привлечении средств федерального бюджета (более 4 млрд рублей).

На возвращение мер соцподдержки работающим ветеранам труда, труженикам тыла выделено в будущем году 430 млн рублей.

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«Напомню, что в дальнейшем специально созданная рабочая группа будет продолжать трудиться в губернской думе. Задача перед этой рабочей группой стоит масштабная и сложная — создание новой системы мер соцподдержки в регионе. Уверен, что заинтересованность депутатов, их компетенция, привлечение экспертов, ученых позволят нам выстроить такую систему, которая будет стройной, а самое главное, справедливой», — отметил врио губернатора Дмитрий Азаров.

По итогам 2017 года госдолг области составит 65 млрд 447 млн рублей. На его обслуживание в будущем году предусмотрено 4,7 млрд рублей.

Что касается реструктуризации бюджетных кредитов региона, которые раньше были заняты в федеральном бюджете, предусматриватся поэтапное снижение долговой нагрузки, пояснил Прямилов. Уровень госдолга на 1 января 2018 года определен в размере 53% от собственных доходов бюджета, на 1 января 2019 года — 50%, на 2020−2021 годы — 48%. В долговой книге региона зафиксировано, что объем средств, направляемых на погашение ранее привлеченных кредитов, превысит размер привлекаемых заимствований.

Проектом областного бюджета предусмотрено финансирование 36 государственных программ Самарской области, а также 4 ведомственных целевых программ, две из которых будут реализованы в 2019—2020 годах. Объем программных расходов бюджета в 2018 году запланирован в размере 107,5 млрд рублей, а их доля в общем объеме расходов бюджета достигнет 83%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с учетом последних изменений в бюджете Самарской области на текущий год доходы составили 152 млрд 51,4 млн рублей, расходы — 155 млрд 343,5 млн, дефицит сохранится в размере 3 млрд 292 млн.

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