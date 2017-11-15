Новый мост для ЧМ-2018 сдадут в Петербурге к майским праздникам

Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Мост через остров Серный в Санкт-Петербурге и вся набережная Макарова будут сданы в эксплуатацию не позднее майских праздников 2018 года. Об этом сегодня, 15 ноября, на конференции по развитию транспортной системы заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новый мост, расширенная набережная и въезд с нее на Западный скоростной диаметр — транспортные объекты, которые должны быть готовы к чемпионату мира по футболу, то есть раньше лета следующего года, отметил Харлашкин.

Мост в районе острова Серный, который соединит Василеостровский и Петроградский районы, вместе с пробивкой набережной Макарова позволит увести транзитные потоки с территории Василеостровского района, а также обеспечит бесперебойную транспортную связь со стадионом «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Мост в районе острова Серный будет неразводным и создаст бесплатную круглогодичную и круглосуточную связь в навигационный период для жителей Василеостровского района.

Строительство моста и продление набережной улучшит транспортное автомобильное сообщение между Василеостровским районом и Петроградской стороной, сократит время в пути в центральную часть города из северных районов города, повысит транспортную доступность морского пассажирского порта.

Строительство моста через остров Серный идет в рамках реализации постановления правительства РФ «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

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