Невыплаты зарплаты на Урале: на проблемном «Металлисте» возбуждено дело

Качканар, Свердловская область, , 13:10 — REGNUM Руководитель качканарского предприятия ОАО «Металлист» вызван в прокуратуру Свердловской области для вручения акта прокурорского реагирования и составления графика погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, на предприятии ОАО «Металлист» за период с августа по октябрь образовалась задолженность по заработной плате в размере более 22,2 млн рублей перед 669 сотрудниками. Материалы проверки были направлены в следственное управление СКР по Свердловской области. В итоге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Ранее гендиректор предприятия привлекался к административной ответственности за задержку зарплаты. В феврале 2017 года он был оштрафован на десять тысяч рублей и после внесения представления долги по заработной плате были погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении ОАО «Металлист» с иском о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Свердловской области обратились налоговая инспекция, ПАО «Сбербанк России» и ряд других коммерческих предприятий. Общая сумма исковых требований составляет порядка 280 млн рублей.

Само предприятие (на ОАО «Металлист» трудится порядка 760 работников, и оно является вторым по численности штата в Качканаре) находится в экономическом кризисе и, помимо проблем с выплатой заработной платы сотрудникам, имеет налоговые недоимки. На предприятии не скрывают тяжёлого положения и поясняют его объективными причинами.

Так, в рамках модернизации производства было закуплено импортное оборудование для производства литья рамок и балок для вагонов. Эти комплектующие должны были поставляться на «Уралвагонзавод» (УВЗ), но впоследствии корпорация предпочла делать закупки данных комплектующих в Китае. Более того, «Металлист» не может получить банковские кредиты на реструктуризацию долга из-за налоговых недоимок, а из-за проблем с выплатой зарплаты не может рассчитывать на поддержку регионального Фонда развития промышленности.

По мнению депутата Законодательного собрания Александра Ивачёва, из-за банкротства такого крупного предприятия в Качканаре все 760 сотрудников «Металлиста» могут оказаться «на улице», что неизбежно приведёт к социальной напряжённости в городе.

Отметим, что непростая ситуация по погашению задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия находится на контроле руководства региональной прокуратуры.

«С учетом остроты сложившейся на ОАО «Металлист» ситуации заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв направил специальное обращение в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором предложено в пределах установленной компетенции принять дополнительные меры, направленные на неукоснительное соблюдение и скорейшее восстановление трудовых прав работников предприятия», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также в Свердловской области проблемы с выплатами заработной платы возникали на другом проблемном предприятии, находящемся в состоянии банкротства. Речь идёт о «Буланашском машиностроительном заводе», производящем жидкостные насосы и подъёмники жидкостей для буровых установок. По данным прокуратуры Свердловской области, на заводе с июля по сентябрь образовалась задолженность в размере более 25 млн рублей перед 430 сотрудниками. После вмешательства надзорного ведомства, сегодня, 15 ноября долг был погашен в полном объёме.

«Кроме того, прокуратура конкурсному управляющему предприятия объявила предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства при проведении процедуры банкротства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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