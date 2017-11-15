Мусоросортировочный завод в Сочи уйдёт с молотка

Сочи, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM Мусоросортировочный завод в Сочи продадут с аукциона. От имущества решило избавиться банкротящееся ООО «ТСМ». Согласно объявлению о проведение торгов, начальная цена лота обозначена суммой в 283,9 млн рублей, передаёт ИА REGNUM 15 ноября.

Так, потенциальным покупателям предлагается предприятие на улице Водораздельной в Хостинском районе Сочи, общая площадь которого превышает 43,3 тыс. кв. м. На этой территории помимо административного корпуса расположены канализационная насосная и мусоросортировочная станции, станцию очистки ливневых вод и трансформаторные, а также коммуникации и ограждения. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, организатором торгов, итоги которых будут подведены в конце декабря 2017 года, выступило ООО «Лига-Инвест».

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По мнению экспертов, покупатели на завод найдутся, однако ажиотажа ожидать не стоит. Вложения в предприятие в мусороперерабатывающей сфере исчисляются миллионами долларов, а выгоду можно получить только через три—четыре года, поэтому многие бизнесмены и инвесторы не хотят идти на такие риски, пишет «Коммерсантъ».

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«Учитывая проблемы как самого завода, так и мусороперерабатывающей отрасли в целом, жаркой борьбы за лот мы не увидим», — уверен директор «БКС Премьер» в городе Сочи Антон Полуэктов.

Добавим, что это не первая попытка реализовать завод. Торги по продаже прав требований ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс», а также прав на аренду двух земельных участков объявлялись в июне 2017 года. Однако желающих не нашлось, и торги отменили.

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Добавим, что нынешняя цена завода, предложенная потенциальным покупателям в качестве стартовой, почти в два раза ниже стоимости, по которой в 2015 году ООО «ТСМ» купило завод у ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс». Тогда, по данным краевого арбитражного суда, общая стоимость объекта превысила 470 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сортировочный комплекс твердых бытовых отходов в Сочи создавался по программе олимпийского строительства. Его мощность превышала 200 тыс. т в год. Запущенный в декабре 2010 года, уже в 2012 году завод был исключён из программы. В 2015 году предприятие у ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» приобрело ООО «ТСМ», находящиеся в настоящее время в стадии банкротства.

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