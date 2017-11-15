Нефть начала поход вниз

Москва, , 12:48 — REGNUM Цены на нефть с 13 ноября начали снижаться. От максимальных значений около $65 за баррель фьючерсы потеряли около 4% и сегодня, 15 ноября, торгуются в районе $61,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

«Снижение началось после публикации данных об активных буровых в США. 10 ноября статистика Бейкер Хьюз показала рост вышек за неделю на девять штук, это произошло впервые за два месяца. 13 ноября цены на нефть начали поход вниз», — напомнил эксперт.

Многие нефтяные эксперты заговорили о том, что текущие цены включают в себя весь возможный позитив и по факту пролонгации сделки ОПЕК плюс в конце ноября цены могут резко упасть.

«Дополнительным негативом стали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей до 1,5 млн баррелей и сдвинуло момент балансировки рынка на вторую половину 2018 года. Собственно, с этих прогнозов и началось активное снижение цен на нефть», — пояснил Чернобай.

По его мнению, пока целевым уровнем для снижения является $60. Во многом сейчас ситуацию будут определять американские данные по запасам и добыче нефти. Если запасы продолжат расти, а количество активных буровых увеличиваться, то уже к концу недели можно ожидать достижения уровней в $60.

«Однако любая информация об эскалации конфликта между Саудовской Аравией и Ираном может серьезно изменить положение на нефтяном рынке. Пока потенциальный конфликт в регионе игроки в цены не закладывают. Если опасения реализуются, то прогнозировать динамику цены на нефть в этом случае будет сложно», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть ударили «по больному»