Минфин РФ не намерен запрещать торговлю криптовалютой

Москва, , 12:05 — REGNUM Министерство финансов (Минфин) Российской Федерации не планирует законодательно запрещать населению торговлю криптовалютой. Об этом, как передает «Вести.Экономика», сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Прямого запрета не планируется, просто не предполагается прямой легализации этой деятельности», — заявил Моисеев.

29 октября министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что криптовалюты не заменят российский рубль.

По его словам, криптовалюты, вроде биткоинов, являются денежными суррогатами, а потому не имеют доверия.

Министр считает, что с криповалютой должны работать профессионалы, которые осознают риски и могут оценить, будет ли индекс криптовалюты падать или расти.

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