Госдума отменила дотации регионам на 2018-2020 годы

Москва, , 11:57 — REGNUM Правительственный закон, вносящий существенные изменения в Бюджетный кодекс, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

В первоначальном варианте документа правительство предлагало лишь привести в соответствие некоторые термины закона об образовании и Бюджетного кодекса РФ. Однако ко второму чтению профильный комитет существенно переработал документ, прописав в нем новые нормы.

В частности, депутаты приостановили распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ. Так, в федеральном бюджете РФ 2018−2020 годов такие дотации не будут распределяться. Это связано, в частности, с тем, что с 2018 года по поручению президента РФ вступает в силу семилетняя программа реструктуризации задолженности регионов. Для регионов, доходы, которые в течение 2018−2019 годов будут расти более быстрыми, чем инфляция, темпами, программа продлится 12 лет.

Кроме того, депутаты также сохраняют до 1 января 2020 года возможность превысить предельный объем муниципального долга субъекта РФ, если на 1 января 2017 года он превышал размер регионального бюджета. Новый размер предельного долга установит правительство РФ. Если он будет превышен, то правительство сможет установить меры ответственности к руководству региона или изменить условия реструктуризации бюджетных кредитов.

Правительство РФ также получит право в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году вносить изменения в роспись средств без принятия соответствующих законов (о поправках в бюджет). Речь идет о перераспределении 55 млрд рублей неиспользованных бюджетных ассигнований по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета. Распределить эти средства можно будет по решению Трехсторонней комиссии Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ по межбюджетным отношениям.

Помимо этого, законопроект также прописывает особые правила для распределения средств при разделе продукции по проекту распределения поступлений от налога на прибыль организации при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2». Так, по общему правилу в федеральный бюджет зачисляется 25% от такого налога, а в региональный — 75%. В случае с проектом «Сахалин-2» правила будут действовать зеркальным образом: в федеральный бюджет уйдет 75% от налога на прибыль, а в региональный — 25%.