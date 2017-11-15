Дочки FIFA освобождены от использования касс

Москва, , 11:49 — REGNUM Правительственный закон, позволяющий дочерним организациям FIFA, а также другим предприятиям, оказывающим услуги, не применять при расчетах контрольно-кассовую технику (ККТ), Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Нововведение коснется дочерних организаций FIFA и поставщики товаров и услуг FIFA при продаже входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ко второму чтению профильный комитет доработал документ и распространил такую же норму на предпринимателей, которые применяют единый налог на вмененный доход или патентную систему налогообложения. Им будет разрешено не применять ККТ до 1 июля 2019 года. Согласно действующим нормам, такие организации должны были перейти на использование ККТ с 1 июля 2018 года.

Подобная норма также коснется организаций и не имеющих наемных работников индивидуальных предпринимателей, которые выполняют работы по оказанию услуг населению.