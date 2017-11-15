Какие новогодние подарки для детей предпочитают ведомства Оренбуржья

Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбургской области ведомства и госорганизации начали активную работу по подбору исполнителей контрактов на оказание услуг по поставке новогодних сладких подарков для детей. Суммы, которые готовы выделить из бюджетов, варьируются от 24,7 тыс. рублей до 1,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что в 2016 году максимальная сумма, указанная на портале госзакупок, составила 1,7 млн рублей. Такие деньги готова была заплатить за праздничные подарки одна из крупных организаций.

В 2017 году Заксобрание объявило аукцион на поставку 45 подарков весом не менее 1 кг. Сладости должны быть в мешке красного или алого цвета, а сам мешок — из синтетического нетканого материала с изображением новогодних символов. Стоимость лота — около 24,7 тыс. рублей.

Минсоцразвития объявило несколько аукционов. В частности, ищут поставщика подарков для детей ветеранов боевых действий. На 60 тыс. рублей ведомство просит 200 подарков, каждый из которых весом 400 гр. Упаковка должна быть выполнена из пищевого пластика и в форме символа 2018 года — собаки.

Ещё один аукцион объявлялся на поставку 2500 подарков на общую сумму 1 472 500 рублей. Подарок должен быть в виде мягко-набивной игрушки-подушки в образе символа 2018 года — собаки. Содержимое подарка — не менее 450 гр. Уже определён исполнитель контракта. Общая стоимость сладких подарков в итоге снижена до 1 325 112 рублей.

Администрация Южного округа Оренбурга просит 504 подарка на сумму 109 872 рублей. Упаковка должна быть из картона с изображением новогодних символов.

ГУП «Аэропорт «Оренбург» объявил аукцион на поставку 1700 подарков в виде ларца из плотного картона на 1 258 000 рублей. Вес сладостей — чуть более 1 кг.

Оренбургский областной драмтеатр уже заключил договор на подарки для работников учреждения культуры. На 600 подарков весом чуть более 1 кг выделят почти 400 тыс. рублей.