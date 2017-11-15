Госдолг сократить, налоги увеличить: цели бюджета Ингушетии на 2018

Магас, , 11:43 — REGNUM В Ингушетии через несколько дней состоятся публичные слушания по бюджету на 2018 год. К обсуждению основного документа республики приглашаются все заинтересованные ведомства, общественные организации и граждане. С проектом бюджета можно ознакомиться на сайте регионального парламента. Как сообщили ИА REGNUM 15 ноября в законодательном органе Ингушетии, бюджет республики на 2018 год является социально ориентированным.

В нем предусмотрено, что на образование будет направлено 33,6% дохода бюджета, на социальные расходы — 33%, на национальную экономику — 13,1%, здравоохранение — 3,8%. Кроме того, власти Ингушетии планируют, что им удастся в 2018 году снизить госдолг на 15%.

Если в настоящее время госдолг региона составляет 2,4 млрд рублей или около 76% от доходов бюджета, то к началу 2018 года планируется сократить этот показатель до 2,4 млрд рублей. При увеличении доходов бюджета на 500−700 млн рублей, как запланировано в основном документе республики на 2018 год, можно будет рассчитывать на сокращение госдолга от 10% до 15%, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Народного собрания республики Магомед Тибоев.

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В проекте бюджета на 2018 год установлена сумма налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 233 455,1 тыс. рублей. Увеличение доходов планируется получить за счет налогов. Так, власти намерены отменить некоторые льготы и сократить в количественном выражении ряд других. Планируется, например, увеличить с 1,623 до 2,2 региональный коэффициент для трудовых мигрантов, установить налоговую ставку по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередач.

Коснутся изменения и инвесторов. Так планируется уточнить сумму налоговых льгот по налогу на имущество их организаций. Если раньше льгота распространялась на все имущество инвестора, то теперь она может быть установлена лишь на часть имущества, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

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Таким образом, законодатели предлагают принять бюджет с параметрами: доходы республиканского бюджета — 19 204 388,7 тыс. рублей, расходы — 19 616 506,1 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит — 412 117,4 тыс. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2019 года запланирован в сумме 2 663 458,4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Ингушетии на 2017 год после всенародного обсуждения сумма доходов была снижена с 29,2 млрд рублей до 17,2 млрд рублей, величина расходов уменьшилась с 20,2 млрд рублей до 17,6 млрд рублей. Как отметил руководитель республики, корректировки были внесены в связи с завершением реализации ряда инвестиционных проектов в рамках программ, реализуемых с участием средств федерального бюджета, в том числе программы социально-экономического развития республики на 2009−2016 годы.

Стоит отметить, что прогнозы властей Ингушетии по госдолгу выглядят вполне оптимистично, если учесть, что еще три года назад, в начале 2015 года, его величина составляла почти 2,7 млрд рублей, а в настоящее время она снизилась до 2,4 млрд рублей. Однако в Счетной палате назвали Ингушетию в числе трех субъектов России, в которых в 2017 году произошел значительный рост государственного долга. Глава ведомства Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета Федерации в июне 2017 года, назвала цифру 25,1%.