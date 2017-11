Андрей Стеценко, , 13:11 — REGNUM

Нацбанк Украины

НБУ запускает кредитный реестр заёмщиков, сообщила заместитель главы Центробанка Екатерина Рожкова. Основная задача реестра — проинформировать рынок о «плохих» заёмщиках с тем, чтобы предостеречь всех участников банковского рынка от сотрудничества с ними (либо включать в контракт своего рода премию за риск). Вторая причина — стимулировать таким образом заёмщиков к реструктуризации или к возврату ранее взятых кредитов. Первое время реестр будет работать в тестовом режиме, срок этого периода в регуляторе не сообщают.

Замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, в отличие от главы минфина Александра Данилюка (допускал, что Украина теперь может обойтись и без средств МВФ), считает, что отказываться от помощи Фонда Украине пока преждевременно. По мнению банкира, МВФ — своего рода маяк для частных инвесторов, а также один из источников финансирования реформ. Следует отметить, что НБУ всегда был настроен к МВФ более лояльно, тогда как глава Минфина буквально несколько месяцев назад начал заявлять, что текущая программа должна стать для Украины последней и по её завершении кредиты следует привлекать от частных инвесторов.

НБУ, как одному из основных инициаторов национализации «Приватбанка» в декабре прошлого года, придётся стать ответчиком по обвинению в незаконной экспроприации. Именно так назвал случившееся один из экс-совладельцев банка Геннадий Боголюбов (деловой партнёр Игоря Коломойского).

Тот факт, что именно он, а не Коломойский выдвинул обвинения, вызван, скорее всего, гражданством Боголюбова. У него их четыре, одно из них — британское. Во-первых, иск будет подан именно в британский суд, а гражданину Британии это делать удобнее. Во-вторых, между Великобританией и Украиной действует соглашение о защите иностранных инвесторов, что наверняка станет одним из аргументов в ходе процесса.

Уведомление направлено правительству Украины, однако, как мы помним, ещё летом в СМИ появилась информация о том, что НБУ якобы вёл скоординированную информационную политику, направленную на создание атмосферы тревожности вокруг банка, запугивание вкладчиков. В т.ч. с привлечением для этого лидеров мнений и уплате им вознаграждения.

Даже несмотря на то, что Боголюбов требует компенсировать только его долю в банке, сумма претензий может оказаться достаточно большой, ведь Коломойский и Боголюбов владели примерно 40−43% банка каждый. Однако в настоящий момент неизвестно, о какой сумме идёт речь.

«Я считаю, что все действия — Коломойского, Боголюбова — нацелены фактически на одну цель: чтобы избежать ответственности за доведение банка до категории неплатежеспособности, с одной стороны. А с другой стороны — относительно вывода активов «Приватбанка», в связи с чем государство понесло уже на сотни миллиардов гривен убытков. Поэтому на самом деле все эти заявления и все эти суды связаны исключительно с одним: с попыткой избежать ответственности и непосредственно уголовной ответственности, а также ответственности, которая будет в дальнейшем к ним предъявлена в отношении активов, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами», — заявил по поводу претензий бизнесмена старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец в эфире радио «Голос Столицы».

Ставки и депозиты

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине в настоящий момент составляет: 11,64−12,29% (гривна), 2,17−2,79% (доллар), 1,43−1,93% (евро). Таким образом, ставки по вкладам продолжают падение: с конца июля они просели примерно на 0,3−0,4% (гривна) и 0,15−0,3% (доллар, евро). С другой стороны, это снижение произошло в основном в октябре, и в конце прошлого месяца ставки уже приостановили падение. Вероятно, рынок депозитов наконец-то нащупал дно.

При этом индекс инфляции за январь — октябрь текущего года составил 11,5%, т. е. в наиболее крупных банках годовая инфляция и депозитные ставки уже сравнялись.

В Нацбанке обещают украинцам скорое наступление эры дешёвых кредитов.

«Процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым — на самом низком уровне за последние шесть лет. Это приведет и к удешевлению кредитов — за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам будут обновлены», — заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum.

Впрочем, согласно его оценке, потребительское кредитование, в отличие от корпоративного, начало восстанавливаться уже сейчас. Так, по итогам сентября объём кредитов, выданных украинскими банками, вырос до 542 млрд грн. (+1,4% к августу, +7,8% к началу года).

Итак, возможно, спустя полтора года ставки по кредитам и снизятся. Но проблема ведь в том, что сегодня на Украине фиксируются «ножницы»: депозиты дешевеют, а кредиты, наоборот, дорожают (+0,6% для бизнеса и +1,3% для домохозяйств по итогам сентября).

В наращивании депозитного портфеля между частным и корпоративным секторами также сохраняется различие. Физические лица наращивают преимущественно гривневые вклады, юридические лица — валютные. По итогам сентября портфель вкладов в банках достиг 447,6 млрд грн. (+1,1% к августу), валютных в долларовом эквиваленте — 13,89 млрд долл. (+0,8%). Доля долларовых депозитов в сентябре снизился на 1%, до 45% по сравнению с августом.

Фонд гарантирования вкладов

Мы часто писали о том, что ФГВФЛ собирается менять правила продажи активов ликвидированных банков, введя процедуру т.н. «голландских аукционов» (торги на понижение). В начале октября Фонд даже утвердил их график и регламент. Однако ещё до этого в Фонде признали, что основной проблемой является отнюдь не метод реализации активов.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы рынок был максимально залит предложением. Мы предлагаем рынку, но для того, чтобы торги состоялись, должен быть спрос. К сожалению, на сегодня в Украине мы не видим большого спроса на проблемные активы. На сегодня нет рынка NPL [Non-performing loan — неработающий кредит — Ред.] на Украине», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут во время выступления на Украинском финансовом форуме в конце сентября.

Одна из главных причин отсутствия спроса, по её мнению, заключается в том, что на этом рынке нет чётких правил игры. Заёмщики могут годами не возвращать кредиты банкам, находящимся в процедуре банкротства, и прикрывать это решениями судов. После вынесения решения в пользу держателя кредита наступает очередь волокиты в Исполнительной службе и т.д.

Не помогает даже привлечение к продаже иностранных финансовых консультантов. Так, в конце сентября долги, активы ликвидированных банков пытались продать через американские площадки First Financial Network и The Debt Exchange (о таких планах в Фонде заявили ещё летом). Однако торги не состоялись.

«Инвесторы не предложили даже половины того, что мы хотели. Потому торги не состоялись», — так коротко объяснил причину провала директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин на пресс-конференции.

Впрочем, «голландские аукционы» пока также не помогают. В конце октября состоялись первые подобные попытки реализации активов. Однако покупатели не заинтересовались ими, даже несмотря на 5−6-кратное падение стоимости в ходе торгов.

«Банкопад»

Процесс «банкопада» на Украине выражается не только в закрытии банков, но и в сокращении работающими банками своих отделений. Этот процесс стартовал ещё с началом украинского кризиса в 2014 году и до сих пор продолжается. Так, в январе — сентябре 2017 года украинские банки сократили количество действующих отделений до 9715 (— 601 по сравнению с 2016 г.). При этом свыше половины закрытых отделений приходится на государственный «Ощадбанк», хотя ранее лидировал «Приватбанк». Напомним, что до начала кризиса количество банковских отделений на Украине превышало 20 тыс.

Стоит отметить также, что крупнейший (с момента национализации «Приватбанка» в декабре прошлого года) банк Украины с частным капиталом — дочерняя структура российского «Альфа-банка» — наоборот, стал не просто одним из немногих банков, что за 2017 год нарастил количество отделений, но и выбился по этому показателю в лидеры (+85 за девять месяцев).

С момента последнего обзора Нацбанк отправил на ликвидацию ещё два финансовых учреждения. Банк «Богуслав» был признан НБУ неплатежеспособным в начале ноября, поскольку не смог достичь установленного регулятором размера уставного капитала. Банк «Гефест» ликвидируется по этой же причине, однако решение было принято только в начале октября, хотя временная администрация была введена в банк ещё в августе.

Впрочем, теперь у банков Украины появился стимул пострашнее соответствия норме уставного капитала. После нескольких кибератак, которым подверглась Украина в этом году, одним из новых требований регулятора становится кибербезопасность финансовых структур. Принятый в октябре закон «О кибербезопасности» возлагает ответственность за это на НБУ, которому предстоит создать центр киберзащиты. Соответственно, НБУ уже издал соответствующее распоряжение по усилению кибербезопасности по всей банковской системе и будет подтягивать уровень отдельных банков к требованиям закона.

«Те, кто не сможет выполнить нормы положения когда-либо, а лучше — к назначенному сроку, в какой-то момент просто покинут рынок. От них просто уйдут клиенты, и им не с кем будет работать… Зная своеобразный подход НБУ к трактовке и использованию подзаконных актов для прореживания банковского рынка, полагаю, что в любой момент с марта 2018 года любой банк может быть проверен. Если он не будет соответствовать требованиям, закончится это для него печально», — так оценивает перспективы «киберзакона» директор Ассоциации ЕМА Александр Карпов в комментарии для UBR.

Основные требования закона банкам предстоит выполнить уже к 1 марта 2018 года, дополнительные (в т.ч. защита от DDoS-атак) — к 1 сентября 2019-го. При том Карпов прозрачно намекнул, что «киберзакон» может выбросить с рынка до 50 банков:

«ТОП-10 банков обслуживают 95% клиентов, ТОП-20 — порядка 98%. А ТОП-30 сконцентрировали более 99% всех клиентов. Это все, что я хотел сказать».

Новый процесс зачистки рынка должен оказаться более эффективным, ведь противостоять ему владельцам банков будет значительно сложнее.

«Сейчас на рассмотрении в судах первой инстанции 21 подобное дело. По состоянию на 24 октября суды приняли 11 решений, вступивших в законную силу, в отношении 10 банков», — констатируют в НБУ.

Однако сегодня владельцы оспаривают в основном объявление своих банков неплатежеспособными, тогда как доказать свою достаточную кибербезопасность будет значительно сложнее.

С другой стороны, ФГВФЛ также судится с банками. По состоянию на 1 октября он подал свыше 4600 заявлений о нарушениях, выявленных в ходе работы в обанкротившихся банках (с начала банкопада). Общая сумма финансовых претензий по заявлениям — свыше 434 млрд грн. В основном они касаются вывода активов банков уже после объявления их неплатежеспособности и начала работы временной администрации.

ФГВФЛ теперь борется не только с нерадивыми банкирами, но и с судьями. В Фонде добились дисциплинарной ответственности для судей Киевского апелляционного административного суда и Высшего административного суда Украины за решения, которые уравнивали страхователей в правах с вкладчиками банков, давая первым право на получение возмещения от Фонда.

Впрочем, судятся с ФГВФЛ не только банки и страховщики, но и обычные граждане и по вполне понятными поводам. Так, на днях стало известно о решении Верховного суда Украины по иску вкладчика «Надра-банка».

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил вкладчику валютный депозит в размере 2 тыс. долл. по заниженному курсу. По надуманным причинам выплаты вкладчику задержали на несколько месяцев, и на выплаченную в гривне сумму он смог купить только 578 долл.», — говорится в решении суда.

Владелец юридической фирмы «Гранд Иншур» Андрей Степаненко, в свою очередь, добавляет, что ФГВФЛ давно действует в паре с НБУ и возвращает валютные кредиты по исключительно грабительским курсам. В Фонде в свою очередь заявили о готовности выполнить решение суда и довыплатить вкладчику сумму, указанную в иске, однако распространять это решение автоматически на других вкладчиков и делать автоматический перерасчёт не станут.

Всего же с начала 2014 года с рынка Украины выведено уже 96 банков.

Российские дочерние банки на Украине

OTP Group отказалась от покупки «Проминвестбанка» и дочерней структуры банка ВЭБ на Украине.

«С «Проминвестбанком» не получилось потому, что он не соответствовал нашему портфелю. Мы ищем в первую очередь такой банк, который способен генерировать бизнес, то есть банк, который дает не только инфраструктуру или портфель, потому что это краткосрочный эффект: портфель закончится, а инфраструктуру не нужно покупать, потому что она у нас и так есть», — прокомментировал несостоявшуюся сделку гендиректор OTP Group Шандор Чани.

ВТБ-Украина, в свою очередь, был докапитализирован материнской структурой на сумму 100 млн долл. При этом новых средств банк не получил, а лишь перевёл ранее полученный межбанковский кредит в собственный капитал — т. е. , по сути, деньги перешли из одного кармана в другой. Видимо, в Москве справедливо рассудили, что в условиях, когда эти деньги легальным путём все равно не достать, нужно использовать их хоть с какой-то пользой. А повышение стабильности банка в условиях Украины может стать одним из факторов привлекательности покупки.

Любопытную информацию, связанную с украинской «дочкой» ВТБ приводит экономический журналист Александр Дубинский на своём ресурсе dubinsky.pro.

Журналист утверждает, что структура VS Energy, принадлежащая бизнесмену Александру Бабакову, готовится привлечь кредиты в государственных «Ощадбанке» и «Укргазбанке», чтобы, в свою очередь, погасить ими кредиты в банке ВТБ.

«По моим данным, государственные банки обратились в Нацбанк за согласованием сделки по перекредитованию пула кредитов VS Energy в «ВТБ Банке» (находящемся под «антироссийскими» санкциями СНБОУ): для этого VS Energy оформляет две кредитные линии в госбанках и перенаправляет полученные деньги на погашение кредитов связанных компаний в «ВТБ Банк Украина». Погашение, очевидно, состоится с дисконтом — однако его размер на данный моментне известен. То есть государственные банки Украины кредитуют российских бизнесменов, чтобы те смогли рассчитаться с государственным банком России. Очевидно, что без «указания свыше» такие операции совершаться не могут», — пишет журналист.

Указание свыше, допустим, понятно: президент Украины Пётр Порошенко проявляет интерес к энергетике. Непонятно, почему вдруг следствием этого интереса стало совместное стремление Бабакова и кого-то из окружения Порошенко, курирующего энергетику, вдруг вернуть долги «дочке» ВТБ? Хотя до этого VS Energy довольно успешно оспаривала их в судах.

Учитывая, что общий убыток дочерних структур российских банков с государственным капиталом за январь — сентябрь составляет 233,5 млн долл., возврат этого долга может разом изменить статистику.

А первым российским банком на Украине, который, видимо, будет продан, станет VS Bank — дочерняя структура «Сбербанка РФ». Нацбанк Украины разрешил его продажу владельцу «ТАСкомбанка» и известному любителю собирать банковские активы на дне кризиса Сергею Тигипко. Из 88 действующих сегодня на Украине банков VS Bank занимает 28-ю позицию.

Тигипко занимается банковским делом с начала 90-х, когда-то он был младшим партнёром Игоря Коломойского и занимался развитием «Приватбанка». Однако с тех пор он занимается банками на вырост и продажу. Т. е. основная цель покупки VS Bank — дождаться, пока вокруг него и прочих российских финансовых структур утихнет паника, выгодно слить его с какой-нибудь ещё банковской структурой и, наконец, продать.

