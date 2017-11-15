Оптимизм чиновников по поводу роста цен на бензин в РФ избыточен

Москва, , 11:22 — REGNUM К заявлениям ФАС о том, что появятся стимулы для снижения цен на бензин, следует относиться неоднозначно. Прежде всего, потому, что они были сделаны уже после того, как бензин на АЗС подорожал, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Так, оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября выросли на 2,3%, а на АИ-95 — на 1,7%, что является достаточно нетипичным скачком цены для ноября», — привела цифры эксперт.

Но с другой стороны, в последний месяц осени и зимой спрос на бензин сокращается в связи с тем, что зимой из-за погодных условий люди меньше путешествуют на автомобилях и расходуют меньше топлива.

«Недавний рост цен на бензин является, скорее, исключением, чем правилом. Он связан преимущественно с тем, что компания «Газпром нефть» начала ремонт установки каталитического крекинга на Московском НПЗ, что привело к некоторому сокращению предложения автомобильных бензинов», — пояснила Мильчакова.

За 9 месяцев 2017 года розничные цены на автобензины марок АИ-92 и АИ-93 в среднем по России, по данным Росстата, выросли на 5,7%, а на бензины марок АИ-95 и выше цены поднялись на 5,2%. А дизельное топливо за этот же период подорожало на 6,7%.

«Скорее всего, ноябрьский скачок оптовых и розничных цен на бензины — временное явление, связанное преимущественно с сокращением предложения на Московском НПЗ.

Однако оптимизма чиновников относительно «отсутствия стимулов» для будущего подорожания бензина не разделяю — ведь практически невозможно предсказать, какая нефтяная компания следующей закроет на ремонт часть мощностей на своих НПЗ или какие непредвиденные обстоятельства произойдут на рынке нефтепродуктов в будущем», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, 14 ноября 2017 года представитель ФАС заявил, что не ожидает до конца 2017 года роста розничной цены на бензин, более того, в ближайшее время, как считают в ведомстве, появятся стимулы для снижения цены.

В частности, среди таких стимулов в ФАС видят скидки, которые АЗС, принадлежащие крупным нефтяным компаниям и независимые АЗС, предоставляют покупателям. Во-вторых, по мнению ведомства, в зимний период цены на бензин растут медленнее, чем в остальные месяцы. Кроме того, розничные цены на нефтепродукты реагируют на изменение цены на нефть с определенным опозданием.

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