Россия и Аргентина активизируют сотрудничество

Буэнос-Айрес, , 11:06 — REGNUM Член Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета предпринимателей Россия-Аргентина, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и Председатель Совета предпринимателей Аргентина — Россия Антонио Эстрани-и-Хендре организовали и провели первый совместный Форум советов. Мероприятие прошло на прошлой неделе в Буэнос-Айресе (Аргентина). В рамках Форума был подписан меморандум о сотрудничестве между Советами с обеих сторон.

Российскую сторону на мероприятии представлялиРуководитель Россельхознадзора, председатель Российской части Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сергей Данкверт, Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по связям с государственными органами Валерий Федоров, а также представители Российского экспортного центра, ведущих российских компаний, представляющих такие отрасли, как металлургия, машиностроение и железнодорожный транспорт. В работе Форума также приняли участие Посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли иТорговый представитель РФ в Аргентине Сергей Деркач.

С аргентинской стороны в Форуме приняли участие первый заместитель Министра иностранных дел Аргентинской Республики Даниэль Раймонди, Председатель Биржи Буэнос-Айреса Адельмо Габби, а также представители крупного бизнеса Аргентины.

Российские компании, вошедшие в бизнес-миссию, презентовали свои возможности по увеличению товарооборота между Россией и Аргентиной. Для них были организованы встречи с крупными аргентинскими компаниями и государственными структурами.

«До конца года остается еще два месяца, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 2017 г. стал прорывным для России и Аргентины в части укрепления и расширения существующего сотрудничества. Мы рассчитываем, что получат новый импульс совместные проекты в области транспорта, в том числе железнодорожного, машиностроения, сельского хозяйства. Так, мне, как президенту Российской ассоциации производителей удобрений, важно отметить, что в августе этого года, благодаря совместным усилиям и конструктивному диалогу с нашими аргентинскими коллегами, была достигнута договоренность об отмене 6%-ной ввозной пошлины на высококачественный диаммонийфофсфат (DAP). В прошлом году «ФосАгро» поставила в Аргентину порядка 150 тыс. тонн продукции, в 2017 г. поставки удобрений уже увеличились на 30%. Как мы знаем, Аргентина была выбрана председателем «Большой Двадцатки» (G20) и «Деловой Двадцатки» (B20) в 2018 г. Это ответственная миссия и прекрасная возможность для страны реализовать свою внешнеполитическую повестку, в которой упор делается именно на международное сотрудничество, и разобрать оставшиеся нерешенные вопросы. Также в 2018 г. мы планируем провести второй Форум Советов, который пройдет в Москве в рамках Чемпионата мира по футболу», — отметил председатель Совета предпринимателей Россия — Аргентина, генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент РАПУ Андрей Гурьев.

В рамках визита Андрей Гурьев совместно с РСПП принял участие в ряде двусторонних встреч с руководством государственных и общественных структур Аргентины. Состоялась встреча с Президентом промышленного союза Аргентины Мигелем Асеведа. Основной повесткой стало обсуждение пунктов плана сотрудничества двух стран в рамках «Деловой Двадцатки» (B20) в 2018 г. Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов выступил с предложением к руководству Промышленного союза Аргентины организовать круглый стол «Россия — Латинская Америка» на площадке Петербургского международного экономического форума 2018 года для обсуждения текущих вопросов двустороннего сотрудничества по линии В2В.

Андрей Гурьев также встретился с министром промышленности Аргентины Франсиско Кабрера. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам укрепления торгово-экономических отношений между Россией и Аргентиной, в том числе касательно ряда инвестиционных проектов в горнорудной и транспортной отраслях, в том числе по участию РЖД в программе модернизации сети железных дорог Аргентины, включая поставки локомотивов и подвижного состава

Также прошла встреча с главами Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (глава Российской части МПК — Сергей Данкверт, Глава Россельхознадзора; глава аргентинской части МПК — Орасио Рейсер, первый заместитель министра иностранных дел Аргентинской Республики). В рамках данной встречи Андрей Гурьев в роли Председателя Совета предпринимателей Россия — Аргентина представил интересы российских бизнес-структур, участники встречи обсудили текущие вопросы сотрудничества и повестку следующего заседания МПК в Москве в 2018 году.

«Аргентина традиционно является одним из ключевых торговых партнеров России в Латинской Америке. В текущем году возобновился рост двустороннего товарооборота, который в январе-августе 2017 г. увеличился на 11,5% до $847 млн. В перспективе к концу года эта цифра будет равняться $1 млрд. Хотелось бы пожелать дальнейших успехов — реального воплощения подписанного меморандума, чтобы учитывались пожелания бизнес-представителей двух стран, и чтобы наши Правительства поддерживали эти начинания. Я думаю, у нас достаточно много возможностей. Я рад, что Советы предпринимателей России и Аргентины возобновили свою деятельность, уверен, что мы находимся в начале большого пути. Совет Россия-Аргентина возглавляет Андрей Гурьев, человек, который знает, что такое много работать», — подчеркнул руководитель Россельхознадзора, председатель Российской части Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сергей Данкверт.

«Российский Совет после нескольких лет паралича возобновил свою работу после избрания Андрея Гурьева в качестве Председателя. Хочу поблагодарить всех представителей российского бизнеса, которые эти дни провели очень плодотворную работу со своими аргентинскими коллегами. Не сомневаюсь, что возрождение совместной работы Советов предпринимателей России и Аргентины станет существенным и конкретным вкладом в развитие двусторонних торгово-экономических связей. Хочу пожелать всем участникам этого процесса дальнейших успехов на благо как собственных, так и общих двусторонних российско-аргентинских интересов», — отметил в своем выступлении на закрытии Форума Посол РФ в АргентинеВиктор Коронелли.

«С подписания меморандума начинается новый этап деятельности двух Советов, взаимодействия между нашими странами. Отношения между Аргентиной и Россией всегда были хорошими, но нам есть, к чему стремиться. Смотря на показатели торгово-экономического оборота, я вижу, что есть большой потенциал для развития. Хочу поблагодарить Андрея Гурьева за его работу, за присутствие значимых компаний в делегации, которую он возглавляет. Также хотел бы сказать слова благодарности Посольству РФ в Аргентине, Торгпредству РФ в Аргентине, господину Данкверту, главе Российско-Аргентинской МПК за проделанную работу», — отметил председатель Совета предпринимателей Аргентина-РоссияАнтонио Эстрани-и-Хендре.

«Начался конструктивный диалог о совместных действиях аргентинских и российских объединений работодателей, диалог, который позволит выработать совместные действия по реализации задач, поставленных В20 на 2018 и последующие годы», — подчеркнули исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов.