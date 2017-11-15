Люди-то против: рязанцы собирают подписи против подорожания проезда

Рязань, , 10:55 — REGNUM Результаты опроса жителей Рязани, проведенного администрацией города относительно повышения стоимости проезда в городском транспорте, окончательно пошли в разрез с общественным мнением. Сразу после того, как было опубликовано постановление об установлении нового тарифа, жители города начали собирать подписи против такого решения. Петиция была размещена на сайте Сhange.org. В первые сутки ее подписали почти 4,7 тысячи человек.

Обращение адресовано губернатору Рязанской области Николаю Любимову и врио главы городской администрации Сергею Карабасову. Единственное требование — отменить увеличение цены проездного билета сразу на 4 рубля, с 19 до 23 рублей.

«Наши автобусы и троллейбусы в ужасном состоянии! Мы готовы платить 20 рублей за проезд, при условии обновления парков новыми автобусами и троллейбусами. Мы против безумных цен за проезд в полуразваленном и холодном транспорте», — говорится в петиции.

Рязанцы, оставившие комментарии под петицией, делают акцент на том, что увеличение стоимости проезда сразу на 4 рубля — слишком резкое. Кроме того, жители отмечают, что цены на проезд растут каждый год, а вот подвижной состав практически не обновляется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая новость об увеличении стоимости проезда появилась 9 ноября. С таким предложением выступили перевозчики, которые привели вполне традиционные аргументы — цены на топливо, запчасти и страховку растут, существующий тариф не покрывает расходов и не позволяет развивать городской транспорт. Чиновники городской администрации согласились с доводами.

Уже 10 ноября пресс-служба мэрии сообщила об опросе, проведенном во время рейда по городскому транспорту. Оказалось, что жители готовы платить больше, но при условии, что автобусы и маршрутки станут новее и удобнее.

Опрос вызвал многочисленные вопросы. В частности, активисты ОНФ попросили предоставить все данные о нем — информацию о выборке, количестве респондентов, постановке вопроса.

Между тем, 13 ноября постановление об увеличении стоимости тарифа было подписано.

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Позже стало известно о планах городской администрации по созданию концепции развития общественного транспорта. В нее, в частности, могут войти положения об уменьшении количества маршрутных такси на улицах города и выделении отдельных полос для движения общественного транспорта. Перед началом работы над концепцией власти планируют провести исследование пассажиропотока и географии поездок людей.

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