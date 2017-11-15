Молочные продукты из Белоруссии не уйдут с российского рынка

Минск, , 10:47 — REGNUM Позиции белорусской молочной продукции на российском рынке будут сохранены благодаря ее востребованности. Так считает начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов, передает БЕЛТА.

Богданов напомнил, что в начале 2017 года Россия заявляла о готовности отказаться от ввоза сыров из-за рубежа. По его словам, министерство предупредило местных производителей о таком намерении российской стороны.

«Мы не сомневаемся, что российская сторона свои обещания выполнит. Вместе с тем хочу отметить, что на любом рынке всегда присутствует и отечественная, и импортная продукция», — отметил Богданов.

Он выразил надежду, что популярность белорусских продуктов, включая сыры, у российского потребителя позволит им остаться на рынке. Однако не исключено, что изменится доля товаров из Белоруссии.

При этом производители Белоруссии и России будут продвигать свою продукцию на рынки третьих стран в соответствии с концепцией развития экспорта ЕАЭС. Это обеспечит равнодоходность и взаимный интерес в производстве, пояснил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Россия ввела очередные ограничения на импорт белорусской молочной продукции, связанные с ее низким качеством. В августе запрет на ввоз продукции трех молочных предприятий был снят, однако в сентябре ограничения были распространены на сухое молоко, сыр и масло, производимые комбинатом в Слуцке.

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