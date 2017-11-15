Долгострой «Ярославль-Сити» сделают жилым домом более 19 этажей

Ярославль, , 10:37 — REGNUM Один из наиболее печально известных долгостроев Ярославля — «Ярославль-Сити» на Московском проспекте хотят сделать многоэтажным жилым домом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля назначила публичные слушания по этому вопросу. Застройщику — ООО «СИТИ» — должны разрешить строительство здесь многоквартирного жилого дома высотой 19 и более надземных этажей. Сейчас участок находится в общественно-деловой зоне, и размещение жилого дома возможно только через процедуру публичных слушаний. Более десяти лет назад здесь началось строительство универсального делового центра с подземными автостоянками, которое было остановлено, застройщик обанкротился. Участок по-прежнему находится в ипотеке у одного из банков.

В 2016 году власти заявили о том, что долгострой будет завершен, этим займется группа компаний «Ташир». В августе 2017 года ООО «СИТИ», связанное с группой «Ташир», стало собственником земельного участка. Таким же путем «Тишир» пошел для завершения строительства собственных зданий на Которосльной набережной, где недостроенный гостиничный комплекс сделают жилыми домами.

Отметим, что место для жилого дома сложно назвать комфортным для будущих жильцов: здание занимает почти весь земельный участок, рядом проходит крупнейшая городская магистраль, а также расположены торговые, складские, офисные помещения и автовокзал. Публичные слушания назначены на 19 ноября, они пройдут в 17 часов в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов.