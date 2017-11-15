Пермские предприятия теряют прибыль

Пермь, , 10:26 — REGNUM В Пермском крае отмечено снижение прибыли предприятий с начала года. В январе-сентябре 68% обследованных организаций получили прибыль в объёме 151,7 млрд рублей, это на 12,5% ниже уровня соответствующего показателя за девять месяцев 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Пермьстате.

Большая часть (90,4%) сальдированной прибыли края получена организациями промышленных производств, её объём на 1 октября достиг 124,2 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 61,2%, а сумма прибыли по ним — 134,3 млрд рублей. Однако этот показатель меньше прошлогоднего на 13,3%.

Между тем, на этом фоне региональная власть рапортует о местных успехах в промышленном секторе. Индекс промпроизводства региона в январе-сентябре 2017 года достиг докризисного показателя (рост 103,9% к предыдущему периоду). При этом он оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (рост 101,8%) и по России (рост 101,8%) в целом. Отгружено товаров и услуг на 982,5 млрд рублей, что на 5,85% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Это для пермской промышленности с её масштабами очень высокий показатель. При этом не все отрасли чувствуют себя одинаково уверенно. В частности, отрасль машиностроения показывает отрицательную динамику. Мы знаем причину — это связано с объём заказов на сложную продукцию, но мы все равно должны держать деятельность предприятий на контроле и всячески помогать предприятиям», — отметил губернатор Максим Решетников в октябре на заседании краевого правительства.

Он подчеркнул, что в целом вектор развития промышленности прежний и, в частности, направлен на поддержание кластерной политики, стимулирование реализации инвестпроектов.