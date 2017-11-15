Нефть ударили «по больному»

Москва, , 10:15 — REGNUM После нескольких дней консолидации с нисходящим уклоном, нефть марки Brent все же совершила назревший медвежий прорыв, потеряв за день две фигуры. Котировки нащупали локальное дно на подходе к отметке 61 — в районе 61,20, закрывшись лишь немногим выше минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В последние дни актив вел себя довольно апатично, но регулярные попытки движения на юг сигнализировали о том, что трейдеры «разминаются» перед более активными действиями. Развитие коррекции было лишь вопросом времени — времени появления того или иного катализатора», — считает эксперт.

Тот факт, что в понедельник котировки не отреагировали на весьма позитивный прогноз ОПЕК, говорит об отсутствии желающих покупать Brent на данном этапе. Аналогичным образом вчерашние движения в ответ на «медвежий» доклад МЭА показывают, что игроки ждали повода именно для распродаж.

«Впрочем, нужно признать, что агентство ударило рынок «по больному», сделав акцент на рисках масштабного наращивания добычи на сланцевых месторождениях США — это при том, что недавно производство достигло рекордных значений. И все это на контрасте с ожиданиями снижения мирового спроса», — отметил Мащенко.

Под конец дня контрольный удар по Brent нанес Американский институт нефти, который рапортовал о росте запасов нефти на 6,5 млн баррелей, что стало рекордным значением за последние девять месяцев. Более того, запасы бензина увеличились на 2,4 млн баррелей — это максимальный прирост за последние три месяца.

«Но после выплеска негативных эмоций не исключен частичный откат цен в краткосрочной перспективе. На это есть несколько причин.

Во-первых, движения носили чрезмерно агрессивный и эмоциональный характер, что привело к перепроданности. Теперь Brent находится на гораздо более привлекательных уровнях для входа с новыми лонгами в ожидании заседания ОПЕК.

Во-вторых, сегодняшний отчет Минэнерго вряд ли «переплюнет» вчерашние показатели, и более благоприятные цифры способны несколько успокоить страхи на рынке.

В-третьих, поддержка может прийти со стороны доллара, который рискует просесть на потенциально слабых данных по розничным продажам и инфляции в США. В случае отскока первичной целью станет уровень 62», — пояснил эксперт.

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