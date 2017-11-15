Алтайские «бурёнки» стали давать больше молока

Барнаул, , 10:31 — REGNUM Алтайский край сохраняет лидирующие позиции по производству молока и мяса среди регионов Сибири. По последним данным, озвученным в министерстве сельского хозяйства Алтайского края, сейчас суточная продуктивность коров в хозяйствах региона составляет 10,4 килограмма молока, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 600 граммов больше.

Самая высокая продуктивность отмечена в хозяйствах Зонального, Павловского, Советского и Заринского районов. В среднем все категории хозяйств региона ежесуточно производят по 1318,5 тонны молока. Это на 72,5 тонны больше, чем год назад.

Всего за девять месяцев 2017 года года алтайские «бурёнки» произвели 1,1 миллиона тонн молока. А общий сельхозоборот региона за этот же период составил 109,1 миллиарда рублей.

Напомним, в 2017 году впервые за долгое время отмечен в России был отмечен рост производства молочной продукции. За период январь-сентябрь 2017 года произведено 24,3 млн тонн молока.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего за 9 месяцев 2017 года объем производства молока в целом по стране вырос на 1%. Производство в сельхозорганизациях увеличилось на 3%, в фермерских хозяйствах — на 8%. При этом в частных хозяйствах производство снизилось на 3%.

Вместе с тем, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на заседании IV Международного агропромышленного молочного форума в Подмосковье посетовал, что жители России мало употребляют молока.

«Уровень потребления молока на душу населения в России ниже, чем в Европе. На душу населения уровень достаточно низкий, порядка 265 кг на человека. Номер один — это финны, 384 кг, в Европе примерно 360−365 кг», — отметил он.

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