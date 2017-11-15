Дефицитный передел: В Прикамье прогнозируют уменьшение доходной части казны

Пермь, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае в 2018 году значительно может вырасти дефицит регионального бюджета. Неутешительные прогнозы связаны с изменениями в федеральном законодательстве. Если в проекте, который прошёл первое чтение, общий объем расходов бюджета планировался на уровне 121 569 784,7 тыс. рублей, доходов — 115 618 388,9 тыс. рублей, а дефицит — 5 951 395,8 тыс. рублей, то после перед вторым чтением произошли значительные изменения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания, рабочая группа 14 ноября поддержала поправку, предусматривающую уменьшение доходов краевого бюджета в размере 3,3 млрд рублей в связи с изменением федерального законодательства, которые произошли между первым и вторым чтением при рассмотрении бюджета края.

В связи с переносом срока передачи полномочий субъектам Российской Федерации по установлению налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества с 2018 года на 2019 год, в бюджете Пермского края в 2018 году выпадают доходы в сумме 1,9 млрд рублей.

Из федерального бюджета Пермскому краю уменьшены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ежегодно на 2,6 млрд рублей. Вместе с тем увеличены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и частичную компенсацию расходов на заработную плату в 2018 году на 1,2 млрд рублей.

В результате дефицит бюджета Пермского края превысил 9%, приблизившись к предельно-допустимому значению. Напомним, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Однако между Прикамьем и Минфином РФ есть соглашение о границе в 10%.

Таким образом, дефицит краевой казны на 2018 год должен вырасти с 5,8 до 9,2%, что может повлечь за собой и рост госдолга. Добавим, в законопроекте, утвержденном в первом чтении, указано, что предельный объём государственного долга Пермского края на 2018 год планируется в сумме 27 171 607,3 тыс. рублей, на 2019 год — в сумме 36 404 611,3 тыс. рублей, на 2020 год — в сумме 42 017 459,5 тыс. рублей.