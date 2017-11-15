Во Владимире пристроили площадку завода «Точмаш»

Владимир, , 09:34 — REGNUM Во Владимире 14 ноября прошло официальное открытие первой очереди фабрики корпусной мебели «Солвис». Она начала работать на одной из производственных площадок старейшего завода города «Точмаш», который сейчас переживает не лучшие времена. В администрации области сообщили, что новая фабрика — «результат договоренностей губернатора Светланы Юрьевны Орловой с руководством «Росатома» о сохранении и развитии производства ВПО «Точмаш».

Мебельная фабрика расположилась на площади в 5,5 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба администрации региона. Сейчас в штате уже 65 сотрудников. До донца года он должен быть увеличен до 100 человек.

«Проект был реализован в кратчайшие сроки. Уверен, что площади «Точмаша» будут использоваться максимально эффективно», — заявил на открытии фабрики замгубернатора Алексей Конышев.

ИА REGNUM напоминает, что планы по сдаче производственных площадок завода «Точмаш» появились в начале 2017 года, когда на предприятии сложилась сложная экономическая ситуация. Убытки составили почти 1 млрд рублей.

В январе была опубликована петиция в адрес губернатора Владимирской области Светланы Орловой с просьбой сохранить завод «Точмаш». Авторы петиции сообщили о том, что корпорация «ТВЭЛ» начала объединение предприятия с «Ковровским механическим заводом». В связи с этим рабочие опасались, что производство на «Точмаше» будет закрыто, а сотни сотрудников потеряют свои должности. При этом рабочие попросили передать завод корпорации «Ростех».

Читайте об этом: Сотрудники владимирского «Точмаша» просят забрать завод у «Росатома»

Позже компания «ТВЭЛ» рассказала о планах по переводу производства завода «Точмаш» из Владимира на другую промышленную площадку, расположенную на территории ПАО «КМЗ» в Коврове (а это почти 80 км от областного центра). Как пояснили в АО «ТВЭЛ», речь идет только о смене производственной площадки АО «ВПО «Точмаш» — юрлицо, бренд, а также рабочие места будут сохранены.

А также: Производство владимирского «Точмаша» обещают сохранить

Однако администрация Владимирской области выступила против объединения владимирского завода «Точмаш» с ковровским «КМЗ». Также сообщалось, что производственная площадка будет работать во Владимире в качестве кластера.

И ещё: Владимирские власти не верят, что рабочие «Точмаша» будут ездить в Ковров

Позже, летом 2017 года генеральный директор АО «ВПО «Точмаш» Дмитрий Багдатьев сообщил, что у завода остались две площадки: первая во Владимире, где расположены сборочное производство и испытательная станция, а вторая — в Коврове.

«Следующим этапом станет создание дополнительных рабочих мест за счет партнеров предприятия, которые здесь откроют свое производство. Объяснение сотрудникам их преимущества работы в Коврове. Мы максимально позаботимся о людях, которые не согласятся на переезд в город Ковров, чтобы они имели возможность трудоустроиться. В это время мы параллельно готовим в городе Ковров площадку для того, чтобы перенести: механическое производство, гальванику и цех № 1 (литьевые машины). По срокам планируется, что это будет второй квартал 2018 года», — сообщил гендиректор в интервью, опубликованном на сайте завода.

Напомним, что на заводе «Точмаш» производятся комплектующие для атомной отрасли. Также завод исполняет государственный оборонный заказ на радиовзрыватели и взрыватели других типов.

Между тем, сейчас во Владимире проблемы на еще одном крупном заводе. Владимирский моторно-тракторный завод, который входит в состав концерна «Тракторные заводы», приостановил работу из-за долгов. В общей сложности они составили 800 млн рублей. В ближайшее время «Ростех» планирует предложить план оптимизации завода, чтобы сохранить рабочие места.