Депутат Верховной рады: Цены на газ на Украине выросли в 10 раз

Киев, , 09:07 — REGNUM Серьезное повышение цен на коммунальные услуги произошло на Украине за последние четыре года, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передает 14 ноября украинский телеканал NewsOne.

По его словам, с 2013 года цены на многие коммунальные услуги — электроэнергию, газ и другие — резко подскочили в связи с экономическим кризисом на Украине. Так, если в 2013 году цена на газ составляла около 670 гривен (1,5 тыс. рублей), то в 2017 году газ стоит 6,8 тыс. гривен (15,29 тыс. рублей), то есть цена увеличилась более чем в 10 раз.

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Такая же ситуация обстоит с электроэнергией. Если раньше для тех, кто потребляет до 150 кВт в месяц, цена на электроэнергию составляла 0,2 гривны (0,45 рубля), то на данный момент для тех, кто потребляет в месяц менее 100 кВт, цена на электроэнергию составляет 0,9 гривны (2,02 рублей). Таким образом, стоимость электроэнергии увеличилась примерно в пять раз.

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Также Шуфрич отметил, что за четыре года при резком росте цен на коммунальные услуги реальная зарплата граждан серьезно не увеличилась.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого в стране начался системный кризис. Так, Киев отказался от импорта российского газа напрямую и вынужден теперь покупать тот же российский газ, но только реверсом через Польшу по завышенной цене.

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