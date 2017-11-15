Рейтинг Венесуэлы понизили до «дефолтного уровня»

Каракас, , 08:24 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило долгосрочный рейтинг Венесуэлы до уровня «SD», что означает «выборочный дефолт». Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 14 ноября на сайте S&P.

Данное решение в агентстве приняли после того, как инвесторы остались без выплат по процентам суверенных облигаций со сроками погашения в 2019 и 2024 годах. Льготный 30-дневный период для их уплаты уже закончился.

Отметим, что агентство S&P сохранило на преддефолтном уровне долговые обязательства Венесуэлы в национальной валюте.

В начале ноября текущего года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга страны. По его словам, для достижения своих целей власти Венесуэлы создадут специальную комиссию, которую возглавит вице-президент страны Тарек эль-Айссами.

По оценкам экономистов, речь может идти о $132 млрд. Однако представители оппозиции считают, что правительство Мадуро будет не в состоянии рефинансировать внешний долг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Венесуэла в течение последних лет переживает экономический кризис, который усугубляют санкции США и Канады.

В августе 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал новый пакет ограничительных мер против Венесуэлы, который запрещает компаниям США осуществлять сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией.

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