Нефть расстроилась

Москва, , 07:33 — REGNUM Торги по нефти завершились 14 ноября в минусе. Снижение цен началось на азиатской сессии и ускорилось после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Доклад расстроил трейдеров, так как в отличие от ОПЕК, МЭА понизил прогноз на спрос на нефть в 2017—2018 году. Дополнительное негативное влияние на нефтяной рынок оказал еженедельный отчет Американского института нефти (API).

Согласно представленным данным, за минувшую неделю, завершившуюся 10 ноября, запасы сырой нефти в США неожиданно увеличились на 6,5 млн баррелей, запасы бензина — на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов понизились на 2,5 млн баррелей.

15 ноября Вечером официальный отчет представит минэнерго США. Рынок ожидается, что запасы сырой нефти сократились на 3.2 млн баррелей, запасы бензина — на 1.5 млн баррелей, запасы дистиллятов — 1.8 млн баррелей.

Сегодня баррель Brent стоит 61,42. Отчет API расстроил покупателей, поэтому возросли риски снижения котировок до $60,12.

Ниже его покупателям нельзя пропускать продавцов, иначе они потеряют контроль над ситуацией. В этом случае падение котировок усилится перед встречей ОПЕК+.

Напомним. 14 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,50%, до $62,21 за баррель, WTI — на 1,89%, до $55,89 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $59,71 за баррель.

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