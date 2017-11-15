Банкротство свердловского предприятия оставит без работы 760 человек

Качканар, Свердловская область, , 07:29 — REGNUM В Свердловской области с иском в арбитражный суд о признании банкротом качканарского ОАО «Металлист» обратилось региональное управление Федеральной налоговой службы, а также ПАО «Сбербанк России» и ряд других предприятий. Сумма исковых требований составляет порядка 280 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание по делу состоится в арбитражном суде Свердловской области 16 ноября. По численности занятых сотрудников ОАО «Металлист» является вторым предприятием в Качканаре, на нём работает порядка 760 человек. На данный момент из-за недостатка средств предприятие имеет налоговые недоимки, а также испытывает проблемы с своевременной выплатой заработной платы.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачёв, сотрудники предприятия в знак протеста готовы в любой момент объявить голодовку. Он отметил, что проблемы на предприятии начались после закупки в кредит импортного оборудования, которое было закуплено для поставок комплектующих на «Уралвагонзавод» (УВЗ). Однако вскоре УВЗ нашёл поставщика в Китае и закупленные «Металлистом» мощности остались без нагрузки. Соответственно остались и долги, сообщает «Уралинформбюро».

По словам руководителя предприятия, задолженность по выплате заработка достигает двух месяцев, а порядка 200 сотрудников написали заявления о приостановлении работы до полной выплаты заработной платы. Само предприятие загружено на 40%. Он отметил, что ранее предприятие выходило из ситуации при помощи кредитов, но теперь из-за налоговых недоимок и долгов по зарплате завод не может получить коммерческие кредиты или региональные субсидии на поддержку предприятия. В связи с тем, что предприятие активно превлекало кредиты на модернизацию оборудования в настоящее время необходимо покрыть задолженность порядка 550 млн рублей, сообщает «ПравдаУрФО».

Отметим, что основной профиль ОАО «Металлист» — это производство горного оборудования, а также на предприятии идёт освоение производства литья рамок и балок для вагонов. Среди крупных заказчиков «Металлиста» — предприятия «Норникеля» и «Северстали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовые проблемы испытывало УВЗ. Из-за недостатка заказов часть сотрудников была переведена на две трети оклада (режим простоя). В отношении предприятия были поданы иски о банкротстве, в том числе со стороны кредитора «Альфа-Банка». Ситуацию удалось урегулировать осенью 2016 года после того как поручителем и кредитором УВЗ выступило АО «Газпромбанк».

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