Министерская «дочка» из Казани «собирает» бюджетные контракты

Казань, , 06:38 — REGNUM В строительно-ремонтном тендере в Татарии в очередной раз победил непрофильный ГУП, который до этого стал победителем ряда аукционов, оплачиваемых из бюджета региона, а впоследствии передал часть этих лотов субподрядчикам по схеме — закупка у единственного поставщика. В этот раз ГУП «Татлизинг» — «дочке» министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, которая была создана 21 марта 2006 года для финансовой аренды, передан контракт на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Трудовые резервы» в Казани. Стоимость услуг, которые оплатит бюджет Татарии, составит 49 451 500 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Разница с предложением конкурента — ООО «Стройсервис» составляла всего 148,5 тыс. рублей, а начальная цена лота была 49 700 000 рублей. Выполнить работы победитель должен будет до 30 декабря 2017 года.

По условиям тендера, у участника аукциона должно быть членство в строительной СРО, право осуществлять строительство, капремонт и реконструкцию объектов. Кроме того, у заявителя должен быть опыт исполнения контрактов этого направления в последние три года. Стоимость исполненного контракта не может быть менее 20% от стоимости заявленного лота по данным торгам.

Примечательно, по условиям тендера, если исполнитель не субъект малого бизнеса или социально ориентированная НКО, то он должен привлечь к исполнению контракта такие компании в объёме 40% от цены контракта. Соответственно, в ближайшее время можно ждать передачи лота на субподряд, что уже не раз происходило с выигранными «Татлизингом» аукционами.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, в перечень дополнительных видов деятельности ГУП «Татлизинг» строительные работы были внесены в 2012 году, но основной профиль предприятия — деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУП выигрывает уже не первый аукцион, объявленный ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». В середине октября «Татлизинг» сначала выиграл, а потом передал на субподряд выполнение работ по реконструкции Центрального стадиона в Казани. При этом первоначальный контракт стоил 104,86 млн рублей, а субподряд обошёлся на 16,17 млн рублей дешевле.

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В середине ноября 2017 года в руки микропредприятия ООО «СУ Радиант» в виде «закупки у единственного поставщика» был передан один из лотов по контракту, заключённому23 октября 2017 года. Его ГУП заключил по результатам аукциона также с вышеупомянутым ГКУ. На торгах в качестве лотов выступали сквер «Ленинский сад» и парк «Чёрное озеро». Последний и был передан на субподряд по цене 69,65 млн рублей против 70 млн рублей, в которые оценил лот первоначальный заказчик.

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В начале ноября 2017 года ГУП «Татлизинг» передало на субподряд работы по второй очереди набережной реки Камы в посёлке Красный Ключ. Стоимость субподрядного контракта составила 41 035 790 рублей, его получило ООО «Азимут» через «закупку у единственного поставщика». Первоначально ГУП также выиграло тендер на реализацию мероприятий по развитию общественных пространств в муниципальных образованиях Татарии в 2017 году. Контракт с заказчиком (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ») был заключён 13 октября 2017 года.