Из Китая в Россию скоро можно будет добраться по канатной дороге

Хэйхэ, Китай, , 05:49 — REGNUM Китай совместно с Россией построят канатную дорогу через реку Амур с целью развития туризма и упростить возможности передвижения через границу между двумя государствами, сообщает 15 ноября газета «Жэньминь жибао».

Канатная дорога будет пролегать через реку Амур, которую в Китае называют Хэйлунцзян (кит. «Река черного дракона», — прим ИА REGNUM ) и соединит китайский город Хэйхэ с российским Благовещенском. Новая дорога станет первой трансграничной пассажирской канатной дорогой.

Начало строительства намечено на весну 2018 года. Ожидается, что китайская сторона выделит на осуществление уникального проекта почти 800 млн юаней ($120 млн).

«Канатная дорога позволит сделать перемещение через границу между двумя странами более удобным и привлечь туристов», — заявил заместитель главы таможенной службы города Хэйхэ Ли Бо.

Напомним, что помимо канатной дороги, между городами ведется строительство автомобильного моста. Переговоры по этому вопросу продлились 28 лет и уже к 2019 году строительство должно завершиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Хэйхэ китайской провинции Хэйлунцзян и Благовещенск Амурской области планируют также ввести безвизовый режим, чтобы облегчить трансграничное перемещение и увеличить поток туристов.

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