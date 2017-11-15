Делегация из ЮАР впервые приедет во Владивосток на ВЭФ-2018

Владивосток, , 05:48 — REGNUM Делегация из Южно-Африканской Республики впервые примет участие в Восточном экономическом форуме, который на протяжении трёх последних лет проходит во Владивостоке. Об этом было заявлено в рамках рабочей встречи министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и министра минеральных ресурсов Южно-Африканской Республики Мосебензи Зване.

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Договорённость об участии делегации из ЮАР, в которую войдут крупнейшие представители местного бизнеса, была достигнута в ходе двусторонней встречи 14 ноября.

«Отрадно, что наша первая встреча уже принесла конкретные результаты и действия», — прокомментировал глава Минвостокразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 сентября 2018 года во Владивостоке пройдёт IV Восточный экономический форум. В 2017 году на полях международного мероприятия, учреждённого президентом РФ Владимиром Путиным, было заключено 217 соглашений на сумму в 2,5 трлн рублей.