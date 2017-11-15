Alaska Airlines прекратила полеты на Кубу

Сиэтл, США, , 05:21 — REGNUM Авиакомпания Alaska Airlines заявила о прекращении полетов из США в Гавану в связи с падением спроса на авиабилеты, передает Associated Press.

По сообщению авиакомпании, базирующейся в Сиэтле, ее рейсы Лос-Анджелес — Гавана с весны 2017 года продавались на 85%, однако осенью компания столкнулась с резким падением спроса.

Согласно заявлению пресс-секретаря Alaska Airlines Бобби Эган, на спрос могли повлиять ураганы, атаковавшие в сентябре страны Карибского бассейна, а также ужесточение правил туристических поездок на Кубу.

Напомним, в 2016 году, еще при президенте Бараке Обаме, состоялось «историческое» снятие запрета на авиаперелеты между США и Кубой, который действовал более 50 лет.

Президент США Дональд Трамп, который считает решения предыдущей администрации в отношении Кубы неправильными, пока не отменил разрешение на полеты.

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