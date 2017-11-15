Акционер «Магнита» продаст долю на сумму $700 млн

Москва, , 04:51 — REGNUM Продажа акций на сумму $700 млн планируется компанией Lavreno Limited, принадлежащей Сергею Галицкому, основателю «Магнита», сообщает в пресс-службе ритейлинговой компании.

«ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, сообщает, что его акционер Lavreno Limited инициировал процедуру предложения принадлежащих ему обыкновенных акций компании стоимостью около 700 миллионов долларов США в форме обыкновенных акций, номинированных в российских рублях», — сообщили в пресс-службе.

Следующим шагом станет размещение допэмиссии акций «Магнита» по открытой подписке при участии Laverno. Вырученные средства будут направлены в том числе на расширение торговой сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле ФАС возбудила дело в отношении АО «ДИСКИ ЮГ» (торговая сеть «Дикси») по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Читайте подробнее: ФАС возбудила дело в отношении торговой сети «Дикси»

Читайте ранее в этом сюжете: Из Сирии налажена поставка овощей и фруктов в «Магнит»