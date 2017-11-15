Банк HSBC заплатит Франции €300 млн по делу о финансовых махинациях

Париж, , 01:46 — REGNUM Швейцарский банк HSBC согласился заплатить Франции €300 млн ($352 млн) для прекращения разбирательства по делу о финансовых махинациях и неуплате налогов, передает Associated Press.

Согласно заявлению финансовой прокуратуры Франции, суд Парижа одобрил соглашение с банком HSBC в соответствии с законом о борьбе с коррупцией 2016 года.

По мнению прокуратуры, банк фактически признает «существование предполагаемых фактов», однако готов компенсировать государству ущерб во внесудебном порядке.

Банк HSBC находился под следствием с 2008 года по подозрению в помощи клиентам из Франции в уклонении от уплаты налогов в размере €1,6 млрд ($1,9 млрд) в 2006 — 2007 годах.

После начала расследования французской прокуратуры аналогичные расследования в отношении HSBC были инициированы Испанией и Бельгией.

В октябре 2017 года Генеральная прокуратура России через суд добилась взыскания в российский бюджет 1,4 млрд рублей с дочерней структуры банка HSBC, через которую выводились средства преступной группы главы фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Читайте также: С банка HSBC взыщут 1,4 млрд рублей в пользу РФ в рамках дела Браудера