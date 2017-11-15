Для развития внешнеэкономических связей Башкирии понадобился новый комитет

Уфа, , 01:45 — REGNUM В Башкирии планируют создать новую структуру, которая будет заниматься внешнеэкономическими связями. Опрошенные ИА REGNUM эксперты рассказывают о существовании до 2009 года аналогичного ведомства и подчёркивают необходимость чёткого разграничения профессиональных интересов и привлечения качественного менеджмента.

Два министерства не тянут

О планах по созданию госкомитета внешнеэкономических связей глава региона Рустэм Хамитов заявил на встрече с иностранными журналистами.

«Мы вне политики, нас интересует бизнес, нас интересуют человеческие отношения, исторические связи. В ближайшее время мы будем создавать Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, потому что видим, что только силами министерства экономического развития, министерства промышленности и инновационной политики уже не удаётся удерживать в поле зрения всё многообразие международных экономических отношений», — полагает руководитель республики.

«Очевидно, что существующие министерства и ведомства в одиночку не в силах потянуть весь пласт сложных проблем, лежащих в плоскости внешнеэкономического сотрудничества. Сейчас, с развитием международных связей региона, необходимость создания государственного органа, координирующего данное направление работы вновь стало актуальным», — объясняет политолог Николай Евдокимов желание республиканской власти создать государственный комитет по внешнеэкономическим связям в структуре правительства региона.

Хорошо забытое старое

«В Башкирии уже существовало министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства (МВСТП). Об его эффективности можно судить по следующим данным: внешнеторговый оборот Башкирии в 2000 году составил $2.3 млрд, в 2004 году — $3,8 млрд, за 2008 год объем внешнеторговых операций составил $9 млрд. Для сравнения — внешнеторговый оборот Башкирии по итогам 2014 года сложился в объеме $13 млрд 774,9 млн, по итогам 2016-го — $6,3 млрд», — констатировали в экспертном сообществе LogoMarkt.

Осенью 2008 года глава министерства Борис Колбин подвергся резкой критике со стороны тогдашнего премьер-министра РБ Раиля Сарбаева, вскоре было принято решение о реорганизации министерства.

Весной 2009 года указом главы республики Башкирии Муртазы Рахимова МВСТП было ликвидировано. Кроме того, тогда же министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ преобразовано в министерство промышленности и внешнеэкономических связей. Ему были переданы функции преобразуемого министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ и ликвидируемого министерства в части международных и внешнеэкономических связей Башкирии, межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации. В то же время в Башкирии был образован Государственный комитет РБ по предпринимательству и торговле, на который возложены функции ликвидируемого МВСТП в части развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, внутренней торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

По мнению политолога Николая Евдокимова, МВСТП «было ликвидировано отчасти из-за раздражения федерального центра, отчасти по причине невысокой эффективности работы».

«Но уже 22 марта 2010 года Муртаза Рахимов подписал указ, где недавно организованное министерство промышленности и внешнеэкономических связей РБ было реорганизовано путем его разделения на министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ и Государственный комитет по внешнеэкономическим связям. В середине 2010 года, при смене республиканского руководства, жестком лоббировании интересов внутри правительства РБ, отсутствии чёткой функциональной регламентации деятельности и ответственности в области внешнеэкономических связей ситуация была обнулена окончательно», — дополнил экономист Константин Кузьминых .

За и против

Опрошенные эксперты по-разному оценивают перспективны нового ведомства. Экономист Ринат Гатауллин не в восторге от предлагаемой меры.

«И прежнее министерство не отличалось эффективностью, и новая структура может вызвать вопросы из федерального центра. Этот новый комитет, возможно, будет превышать свои полномочия, влезая в сферу ответственности федеральных органов. «Просто торговать» тоже не получится — региональные власти не могут вести коммерческую деятельность, это уже отдаёт коррупциогенным фактором», — утверждает эксперт-скептик.

Остальные эксперты настроены более оптимистично.

«Понятно, что в условиях санкционного давления возможности регионов развивать внешнеэкономическое сотрудничество в значительной степени ограничены. Тем не менее, для Башкирии, активно взаимодействующей со странами ШОС и БРИКС представляется актуальным такой формат как внешнеэкономическое ведомство. Хамитов уже неоднократно демонстрировал стремление установить режим эффективной административной навигации для иностранных инвесторов. Это долгосрочная стратегия, которая постепенно будет приносить результат», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Помимо сотрудничества с Ираном и Китаем перспективным может оказаться налаживание связей с Узбекистаном, так как в «посткаримовский период» Ташкент гораздо более открыт к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству.

Условия успеха

Оценивая внешнеэкономические позиции региона политолог Николай Евдокимов выделяет два основных аспекта: это конкретные экономические показатели и интерес инвесторов к региону, его привлекательность для иностранного бизнеса и для туристов.

«С точки зрения конкретных цифр, позиции Башкирии во многом привязаны к экономической конъюнктуре. В частности, российские контрсанкции не только благоприятно воздействуют на состояние регионального сельского хозяйств (Башкирия — регион аграрный), но, конечно, влияют и на объём торговли со странами, в отношении которых действует санкционный режим», — подчеркнул эксперт.

В тоже время, доля внешнеторгового оборота Башкирии во внешней торговле субъектов Приволжского федерального округа составила 15,1%. Это второй показатель в ПФО и «достаточно хорошая цифра, хотя, учитывая имеющийся промышленный, научный и туристический потенциал региона, она могла быть выше».

Немаловажно также то, что республике удаётся достигнуть положительного сальдо торгового баланса, иначе говоря, доходы от экспорта превышают расходы на закупку импортных товаров. В целом, торговый оборот республики с зарубежными странами идёт достаточно активно, хотя и сталкивается с проблемами типичными для российской экономики в целом.

Учитывать следует не только внешнеторговый оборот, но и интерес инвесторов к региону, его привлекательность для иностранного бизнеса и для туристов.

«В этом отношении региональными властями предпринимаются серьёзные усилия. Уфа уже почти официально признана одной из главных конгрессных площадок России, здесь ежегодно проходят крупные международные выставки. Есть движения вперёд и в плане привлечения иностранных инвесторов», — убежден Евдокимов.

«Важно, чтобы республиканское правительство чётко разграничило профессиональные интересы Государственного комитета по внешнеэкономическим связям РБ, создало гармоническое взаимодействие внутри правительства РБ, качественно и ответственно сформировало кадровый состав, а также привлекло профессиональный менеджмент. Тогда можно надеяться, что внешнеэкономическое сотрудничество будет иметь эффективные результаты, международный профессионализм и высокий интеллектуальный уровень, что позволит не только расширить рынки сбыта, сформировать устойчивые связи, но и развить инновационный потенциал Башкирии», — заключил Константин Кузьминых.