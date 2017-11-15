Среда, 15 Ноября 2017 года
03:09:47 МСК

Для развития внешнеэкономических связей Башкирии понадобился новый комитет

Экономика

Внешнеэкономические позиции Башкирии можно оценивать оптимистически

Для развития внешнеэкономических связей Башкирии понадобился новый комитет
Герб Башкирии

Уфа, 15 ноября 2017, 01:45 — REGNUM  В Башкирии планируют создать новую структуру, которая будет заниматься внешнеэкономическими связями. Опрошенные ИА REGNUM эксперты рассказывают о существовании до 2009 года аналогичного ведомства и подчёркивают необходимость чёткого разграничения профессиональных интересов и привлечения качественного менеджмента.

Два министерства не тянут

О планах по созданию госкомитета внешнеэкономических связей глава региона Рустэм Хамитов заявил на встрече с иностранными журналистами.

«Мы вне политики, нас интересует бизнес, нас интересуют человеческие отношения, исторические связи. В ближайшее время мы будем создавать Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, потому что видим, что только силами министерства экономического развития, министерства промышленности и инновационной политики уже не удаётся удерживать в поле зрения всё многообразие международных экономических отношений», — полагает руководитель республики.

«Очевидно, что существующие министерства и ведомства в одиночку не в силах потянуть весь пласт сложных проблем, лежащих в плоскости внешнеэкономического сотрудничества. Сейчас, с развитием международных связей региона, необходимость создания государственного органа, координирующего данное направление работы вновь стало актуальным», — объясняет политолог Николай Евдокимов желание республиканской власти создать государственный комитет по внешнеэкономическим связям в структуре правительства региона.

Хорошо забытое старое

«В Башкирии уже существовало министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства (МВСТП). Об его эффективности можно судить по следующим данным: внешнеторговый оборот Башкирии в 2000 году составил $2.3 млрд, в 2004 году — $3,8 млрд, за 2008 год объем внешнеторговых операций составил $9 млрд. Для сравнения — внешнеторговый оборот Башкирии по итогам 2014 года сложился в объеме $13 млрд 774,9 млн, по итогам 2016-го — $6,3 млрд», — констатировали в экспертном сообществе LogoMarkt.

Осенью 2008 года глава министерства Борис Колбин подвергся резкой критике со стороны тогдашнего премьер-министра РБ Раиля Сарбаева, вскоре было принято решение о реорганизации министерства.

Весной 2009 года указом главы республики Башкирии Муртазы Рахимова МВСТП было ликвидировано. Кроме того, тогда же министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ преобразовано в министерство промышленности и внешнеэкономических связей. Ему были переданы функции преобразуемого министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ и ликвидируемого министерства в части международных и внешнеэкономических связей Башкирии, межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации. В то же время в Башкирии был образован Государственный комитет РБ по предпринимательству и торговле, на который возложены функции ликвидируемого МВСТП в части развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, внутренней торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

По мнению политолога Николая Евдокимова, МВСТП «было ликвидировано отчасти из-за раздражения федерального центра, отчасти по причине невысокой эффективности работы».

«Но уже 22 марта 2010 года Муртаза Рахимов подписал указ, где недавно организованное министерство промышленности и внешнеэкономических связей РБ было реорганизовано путем его разделения на министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ и Государственный комитет по внешнеэкономическим связям. В середине 2010 года, при смене республиканского руководства, жестком лоббировании интересов внутри правительства РБ, отсутствии чёткой функциональной регламентации деятельности и ответственности в области внешнеэкономических связей ситуация была обнулена окончательно», — дополнил экономист Константин Кузьминых .

За и против

Опрошенные эксперты по-разному оценивают перспективны нового ведомства. Экономист Ринат Гатауллин не в восторге от предлагаемой меры.

«И прежнее министерство не отличалось эффективностью, и новая структура может вызвать вопросы из федерального центра. Этот новый комитет, возможно, будет превышать свои полномочия, влезая в сферу ответственности федеральных органов. «Просто торговать» тоже не получится — региональные власти не могут вести коммерческую деятельность, это уже отдаёт коррупциогенным фактором», — утверждает эксперт-скептик.

Остальные эксперты настроены более оптимистично.

«Понятно, что в условиях санкционного давления возможности регионов развивать внешнеэкономическое сотрудничество в значительной степени ограничены. Тем не менее, для Башкирии, активно взаимодействующей со странами ШОС и БРИКС представляется актуальным такой формат как внешнеэкономическое ведомство. Хамитов уже неоднократно демонстрировал стремление установить режим эффективной административной навигации для иностранных инвесторов. Это долгосрочная стратегия, которая постепенно будет приносить результат», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Помимо сотрудничества с Ираном и Китаем перспективным может оказаться налаживание связей с Узбекистаном, так как в «посткаримовский период» Ташкент гораздо более открыт к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству.

Условия успеха

Оценивая внешнеэкономические позиции региона политолог Николай Евдокимов выделяет два основных аспекта: это конкретные экономические показатели и интерес инвесторов к региону, его привлекательность для иностранного бизнеса и для туристов.

«С точки зрения конкретных цифр, позиции Башкирии во многом привязаны к экономической конъюнктуре. В частности, российские контрсанкции не только благоприятно воздействуют на состояние регионального сельского хозяйств (Башкирия — регион аграрный), но, конечно, влияют и на объём торговли со странами, в отношении которых действует санкционный режим», — подчеркнул эксперт.

В тоже время, доля внешнеторгового оборота Башкирии во внешней торговле субъектов Приволжского федерального округа составила 15,1%. Это второй показатель в ПФО и «достаточно хорошая цифра, хотя, учитывая имеющийся промышленный, научный и туристический потенциал региона, она могла быть выше».

Немаловажно также то, что республике удаётся достигнуть положительного сальдо торгового баланса, иначе говоря, доходы от экспорта превышают расходы на закупку импортных товаров. В целом, торговый оборот республики с зарубежными странами идёт достаточно активно, хотя и сталкивается с проблемами типичными для российской экономики в целом.

Учитывать следует не только внешнеторговый оборот, но и интерес инвесторов к региону, его привлекательность для иностранного бизнеса и для туристов.

«В этом отношении региональными властями предпринимаются серьёзные усилия. Уфа уже почти официально признана одной из главных конгрессных площадок России, здесь ежегодно проходят крупные международные выставки. Есть движения вперёд и в плане привлечения иностранных инвесторов», — убежден Евдокимов.

«Важно, чтобы республиканское правительство чётко разграничило профессиональные интересы Государственного комитета по внешнеэкономическим связям РБ, создало гармоническое взаимодействие внутри правительства РБ, качественно и ответственно сформировало кадровый состав, а также привлекло профессиональный менеджмент. Тогда можно надеяться, что внешнеэкономическое сотрудничество будет иметь эффективные результаты, международный профессионализм и высокий интеллектуальный уровень, что позволит не только расширить рынки сбыта, сформировать устойчивые связи, но и развить инновационный потенциал Башкирии», — заключил Константин Кузьминых.

regnum author Екатерина Некрасова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить