Мурманский порт теряет грузы из-за Сабетты

Мурманск, , 22:36 — REGNUM С окончанием строительства ямальского порта Сабетта порт Мурманска потеряет в объемах перевалки, но переключит внимание на другой проект. Об этом гендиректор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько заявил в рамках Мурманской международной недели сегодня, 14 ноября.

ПАО «Мурманский морской торговый порт» является важным объектом для развития Арктической зоны РФ, так как обеспечивает перевалку грузов в направлении заполярных портов. В 2015 и 2016 годах практически вся деятельность порта была связана со строительством порта Сабетта на Ямале. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, большая часть грузов для строительства порта Сабетта на Ямале перемещалась по Северному морскому пути через Мурманск. Часть изделий, в частности, паттерны для Сабетты изготавливались подрядчиками в Мурманске и отправлялись затем морем через порт. Соответственно, за счёт Сабетты Мурманский порт существенно наращивал показатели по перевалке грузов: от 114 тысяч тонн в 2014 году — к 430 тысячам тонн в 2016 году.

«В 2017 Сабетта заканчивает строительство и начинает плановую эксплуатацию, и мы готовы к снижению показателей. Но на данный момент мы ориентированы на проект, который в Мурманской области, а может и в России может стать крупнейшим — это Кольская верфь. Надеемся, что в этом проекте мы займём определенную нишу и будем полезны», — рассказал гендиректор Мурманского морского торгового порта.

Напомним, Кольская верфь — официально «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС) в селе Белокаменка Мурманской области» — строится в рамках развития Мурманского транспортного узла. Проект считается якорным проектом для развития Мурманской области как Арктического региона. Проект, принадлежащий компании «НОВАТЭК», предусматривает создание верфи из двух сухих доков для производства уникальных морских объектов: железобетонных платформ гравитационного типа для СПГ-заводов, буровых и добычных платформ для шельфовых проектов, а также для строительства и эксплуатации крупнотоннажных сооружений для обеспечения работы Севморпути.

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Уже сегодня Мурманский морской торговый порт занимается перевалкой той части грузов с Сабетты, которая потом отправляется на Белокаменку для начала строительных работ.

«Мурманский порт намерен оставаться связующим звеном в обеспечении эффективной логистики для развития нефтегазовых проектов на арктическом шельфе», — добавил Александр Масько.

VI Мурманская международная деловая неделя организована правительством Мурманской области при поддержке министерств иностранных дел и энергетики Российской Федерации. Ожидается, что участие в главном бизнес-событии региона примут около трех с половиной тысяч человек — гости из 18 субъектов РФ и 13 стран мира. В ходе мероприятия некоторые предприятия-инвесторы представят новые проекты.

На первом дне конференции обсуждались вопросы арктического шельфа — развитие береговой инфраструктуры, структурные изменения, новые логистические возможности. Отмечалась важность развития добычи углеводородов в арктической зоне для всего транспортно-логистического комплекса Заполярья.