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Bloomberg: Греция поднимет экономику при помощи «медицинской марихуаны»

Экономика

Министр развития сельской местности и продовольствия обещает стране $1,5 млрд инвестиций в этот проект

Bloomberg: Греция поднимет экономику при помощи «медицинской марихуаны»
Carlos Gracia
Марихуана

Афины , 14 ноября 2017, 21:18 — REGNUM  Экономику Греции может поднять выращивание марихуаны, заявил 14 ноября министр развития сельской местности и продовольствия страны Эвангелос Апостолу.

По информации агентства Bloomberg, Эвангелос Апостолу сообщил журналистам, что производители марихуаны намерены создать в Греции многочисленные парники для ее выращивания общей стоимостью более $1,5 млрд. Министр заявляет, что один комплекс из 12−15 парников даст работу четырем сотням людей.

Правительство Греции рассчитывает за 10 лет заработать на этом проекте около €200 млрд. При этом греческие власти заявляют, что не намерены полностью декриминализировать выращивание и продажу этого наркосодержащего растения.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Греции до сих пор не оправилась от последствий экономического кризиса. Программа финансовой помощи, которую Греции оказывают МВФ и Евросоюз, закончится в августе 2018 г.

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Экономический кризис в Греции

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