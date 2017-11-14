Renault-Nissan: заработать на России для удовлетворения ЕС

Москва, , 20:39 — REGNUM Автомобильный альянс Renault-Nissan рассчитывает на рост объёмов продаж на международных рынках, чтобы уменьшить зависимость автопроизводителя от Евросоюза. Об этом заявил глава компании Renault-Nissan Карлос Гон, сообщило сегодня, 14 ноября, издание Automotive News Europe.

ЕС как рынок будет занимать менее важную позицию, но останется профильным направлением, отметил Гон.

Одним из ключевых рынков за пределами ЕС останется Россия. Российский рынок в настоящее время восстанавливается после кризиса, и объём продаж может достичь отметку в 2,18 млн автомобилей к 2021 году, сообщается в отчете PwC. Ожидается, что Renault может выиграть от этого роста.

Однако заработок вне ЕС пойдёт как раз-таки на развитие технологий для автомобилей, предлагаемых именно на рынке стран евросоюза.

«Если нет роста в других регионах, будет невозможно финансировать технологии в Европе», — сказал Ронан Нойзет, старший аналитик по производству легковых автомобилей в IHS Markit в Париже.

В частности, речь идёт о технологиях по снижению уровня выбросов. Уже сейчас планируется, что Renault увеличит объём аккумуляторов в электромобилях компании, обеспечит половину модельной линейки гибридными технологиями. Также компания сократит линейку двигателей внутреннего сгорания. И на всё это необходимы деньги.

Аналитики считают, что в то время, когда автомобильная промышленность сталкивается с периодом резких изменений, а Гон не выводит компанию в совершенно новое направление.

«Он (Гон — прим. ред. ИА REGNUM ) держит курс, — сказал Ксавье Карен, аналитик Bryan Garnier в Париже. — Он не меняет стратегию, и это происходит потому, что нынешний курс Renault позволит ему пройти через всё это, в то время как другим придется рисковать, чтобы адаптироваться к этому новому миру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.