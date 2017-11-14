В собственность Чувашии передали учебный центр МВД

Чебоксары, , 19:09 — REGNUM Из федеральной собственности в собственность республики передадут учебный центр МВД по Чувашии, балансовая стоимость которого оценена почти в 100 млн рублей. Соответствующий проект распоряжения подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт об административном корпусе учебного центра МВД по Чувашии вместе со всей инфраструктурой. Здание расположено по Автозаправочному проезду, 19.

«Принять в государственную собственность Чувашской Республики безвозмездно передаваемые из федеральной собственности объекты недвижимого имущества и земельный участок», — отмечается в документе.

В собственность республики передаются учебный корпус 1973 года постройки площадью 4,8 тыс. кв. метров, клуб (1976 год постройки), склад (1995 года постройки), одноэтажное кирпичное здание с пристроем (1988 года постройки), проходная (1991 года постройки), а также сети: водопровод, канализацию, наружную кабельную линию и теплосеть.

Балансовая стоимость объекта оценена в 95,2 млн рублей, из них административный корпус оценён в 48 млн рублей, клуб — в 32 млн рублей. Кадастровая стоимость по состоянию на 1 октября 2017 года составила 25 млн рублей.

Согласно данным ФНС, указанным в едином госреестре юрлиц, учебный центр МВД по Чувашии оказывал образовательные услуги для взрослых и обучал водителей автотранспортных средств. Прекратил свою деятельность в 2009 году.

Отметим, что для МВД по Чувашии завершается возведение многоэтажного здания в центре Чебоксар.