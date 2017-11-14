В Эстонии зафиксирован 20-летний рекорд занятости населения

Таллин, , 19:07 — REGNUM В Эстонии занятость населения поднялась на самый высокий уровень за последние 20 лет, сообщает национальное статистическое ведомство.

По данным исследования рынка труда, занятость в стране в третьем квартале 2017 года достигала 68,3%, а безработица упала до 5,2%.

По сравнению с таким же периодом 2016 года, число работающих жителей увеличилось на 13 тыс. до 667 тыс. человек, а число безработных сократилось на 16 тыс. до 37 тыс. человек.

В третьем квартале 2017 года, по сравнению со вторым кварталом, уровень занятости поднялся на 1,4%, число работающих жителей выросло на 14 тыс.