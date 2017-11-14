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Скандинавские страны подняли цены на электричество в Прибалтике

Экономика

Самая высокая цена в регионе – в Литве

Скандинавские страны подняли цены на электричество в Прибалтике
Электрические вилки

Вильнюс, 14 ноября 2017, 18:33 — REGNUM  На рост цен на электричество в Прибалтийском регионе больше всего влияло его подорожание в Скандинавии, а это было обусловлено холодной погодой и меньшей выработкой электроэнергии из возобновляемых источников, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, в компании-поставщике электроэнергии Elektrum Lietuva.

С 6 по 12 ноября цена на электричество в странах Прибалтики выросла и в среднем достигала 32,25 евро/мегаватт-час. Самая высокая цена — 33,29 евро — зафиксирована в Литве.

По словам экспертов, с 6 по 12 ноября потребление электроэнергии в регионе выросло на 2% до 528 гигаватт-час. Этот показатель рос только в Литве — на 6% до 211 гигаватт-час, между тем в Латвии он остался примерно таким же — 148 гигаватт-час, а в Эстонии он снизился почти на 3% до 169 гигаватт-час.

Elektrum Lietuva принадлежит латвийскому государственному энергетическому монополисту Latvenergo.

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Экономический кризис в Прибалтике
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