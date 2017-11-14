Предприниматели Литвы: прогрессивный налог убьёт малый бизнес

Вильнюс, , 18:31 — REGNUM Члены литовской парламентской фракции «Порядок и справедливость» на заедании выслушали представителей Литовской ассоциации малых предпринимателей и Литовской ассоциации мест торговли и рынков, которые просят не осложнять деятельность малых предпринимателей путем снижения потолка доходов для обладателей удостоверений предпринимателей и введения прогрессивного подоходного налога для работающих по таким удостоверениям, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, в канцелярии парламента Литвы.

Представители малых предпринимателей подчеркнули, что они — это та социальная группа, которая не получает от государства никаких пособий, никакой поддержки, сама себя содержит и платит все необходимые налоги. Снижения потолка доходов для деятельности некоторых малых предпринимателей, работающих по бизнес-удостоверениям (в производстве, торговле), заставит их уйти в тень или вообще отказаться от своей деятельности и уйти на Биржу труда, потому что есть такая деятельность, где годовой доход в 20 тыс. евро нелогичен. Например, кузнец, покупающий металл и другие средства, необходимые для производства, и получающий 30-процентный заработок от своей деятельности, заплатив все налоги, в месяц получит всего несколько сотен евро.

«Мы хотим все запрещать и запрещать. Как в настоящем полицейском государстве. Это создаст еще большую тень. Цены, как мы видим, растут, а доходы малых предпринимателей сокращаются», — возмущаются представители мелких предпринимателей.

Члены фракции «Порядок и справедливость» согласились с тем, что такая ситуация неприемлема, и и объявили, что не одобрят такую инициативу правительства.

С другой стороны, председатель партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис на заседании фракции отметил, что не все так просто на рынках.

«Мелких предпринимателей действительно нужно поддержать, их работа нелегкая, и им особенно сложно конкурировать с крупнейшими торговыми центрами. Но есть так называемые рыночные олигархи, которые поставляют торговцам товары, подделывают документы, не подчитывают свои товары. Настоящая тень именно там. Там премьер и должен искать тень, а не лезть в карман бедного рыночного торговца, которые на своей деятельности точно не скопит миллионы», — заявил политик.