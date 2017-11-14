Коммунальщикам Симферополя обещают поднять зарплаты. Чуть-чуть...

Симферополь, , 18:24 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил увеличить зарплаты рабочим коммунальных служб Симферополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Надо поддержать работников коммунальных служб. Люди выходят на работу с раннего утра, а уровень зарплат — минимальный. Главное, чтобы не слишком большая зарплата у руководителей была. Если она будет у простых людей большая, я не против. А у руководителей — в зависимости от успешности деятельности предприятия. Не может быть так, что у руководителя — 300−150 тысяч рублей, а у людей — 6 тысяч. Лично проконтролируйте ситуацию», — обратился к градоначальнику крымской столицы Игорю Лукашеву Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма также планируют в ближайшее время закреплять ответственных за проведение санитарной очистки улиц и районов полуострова.

«На каждой улице должен быть ответственный за чистоту. И не только в Симферополе. Я знаю, что руководство ЖКХ по другим муниципалитетам такую же работу ведёт. Мы должны с вами до 1 декабря всё закончить. Все схемы с муниципалитетами должны быть согласованы — по крайней мере с пониманием сил и средств, если нужно дополнительно, либо правильно распорядиться теми, что уже есть в наличии», — отметил 14 ноября на заседании Совета министров РК Сергей Аксёнов.

По информации администрации Симферополя, всего в управляющих компаниях трудится 425 дворников. Из них в муниципальных — 306 человек, в частных — 119 сотрудников.