Неурожай ударил по Костромской области

Кострома, , 17:58 — REGNUM Зерна, картофеля и овощей меньше, кормов для скота — больше запланированного. В Костромской области подели итоги уборки урожая. Как сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Сергей Иванов, все сельхозорганизации региона завершили сбор урожая.

Чиновники отмеают, что из-за плохой погоды «уборочная кампания 2017 года началась на три недели позже по сравнению с прошлым годом и опасность потери значительной части урожая сохранялась на протяжении всего периода».

В области удалось ликвидировать угрозу дефицита кормов для скота — обеспеченность кормами составляет 110%. Ранее власти предпринимали экстренные меры — сбор кормов серьезно отставал от графика.

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По сравнению с 2016 годом снизились сборы зерновых, картофеля и овощей:

Урожай в Костромской области за 3 последних года*

2015 2016 2017 Зерновые 69,8 63,2 47 Картофель 29,3 31 28 Овощи 6,9 9,1 7,9

*данные указаны в тысячах тонн

В целом по Костромской области озимые посеяны в 12 районах на общей площади 2,3 тыс. га

По итогам полевых работ 2017 года департамент агропромышленного комплекса области предложил выделить субсидии фермерам «на приобретение не только элитных, но и репродукционных семян зерновых культур и многолетних трав, а также создание страховых фондов семян». Эта мера, по мнению чиновников, должна снизить «сезонные колебания валовых сборов семян и гарантировать наличие посевного материала в хозяйствах к началу посевной».

Также планируется в 1,5 раза увеличить «финансирование задач по развитию технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей региона».

ИА REGNUM напоминает, что из-за заморозков и дождей в начале лета в двух районах Костромской области было уничтожено 210 га. озимых культур. Был нансен ущерб в 5 млн рублей. Тогда в пострадавших районах был введен режим ЧС.

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«Из-за неблагоприятных погодных условий убрано в 13 раз меньше сельхозплощадей, силосной массы заготовлено в 7 раз меньше, чем в прошлом году». Тогда губернатор Костромской области Сергей Ситинков требовал принять «необходимые меры, вводить ЧС. Думать, как из этой ситуации выходить. Год действительно очень тяжелый«.Кризис местные фермеры и чиновники ликвидировали, но ущерб от неблагоприятной погоды область получила заметный