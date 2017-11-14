Чебоксары увеличивают дефицит бюджета и расходы на троллейбусы

Чебоксары, , 17:57 — REGNUM В столице Чувашии скорректировали бюджет города. Сегодня, 14 ноября, на внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД), было принято решение об увеличении казны на 154 млн рублей, росте дефицита и расходной части бюджета, сообщили ИА REGNUM в ЧГСД.

В соответствии с предложенным проектом, бюджет города Чебоксары на 2017 год возрастает по доходам в общей сумме на 154 млн 32,4 тыс. рублей.

«Размер дефицита бюджета при этом увеличивается на 30 млн рублей за счёт полученного бюджетного кредита и составит в сумме почти 343 млн рублей», — говорят в ЧГСД.

В целом бюджет города на 2017 год по расходам увеличивается в сальдированной сумме на 184 млн рублей. Дополнительные средства будут потрачены на развитие национальной экономики и образования, правоохранительную деятельность, в жилищно-коммунальную сферу, в отрасли культуры и спорта.

В том числе 40 млн рублей выделяется на погашение задолженности МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» за электроэнергию. Ранее из бюджета Чебоксар было выделено почти 25 млн рублей — также на погашение долгов за энергоресурсы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, энергетики требуют признать троллейбусное управление банкротом, подав судебный иск на 157,6 млн рублей. По данным руководства ЧТУ, на 10 октября 2017 года долги составляли 188,9 млн рублей. ЧТУ, в свою очередь, судится с региональным минфином и оптимизирует расходы, сокращая число рейсов, персонал и продавая непрофильные активы.

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С учетом вносимых изменений параметры бюджета города Чебоксары на 2017 год составят: по доходам — 10,2 млрд рублей, по расходам — около 10,6 млрд рублей, дефицит — около 343 млн рублей.

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