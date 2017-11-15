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Новый аэропорт Крыма: в чем отличие от прочих российских аэровокзалов

Экономика

Корреспондент ИА REGNUM побывал на стройке нового терминала международного аэропорта «Симферополь» и выяснил, какими будут новые главные воздушные ворота Крыма

Новый аэропорт Крыма: в чем отличие от прочих российских аэровокзалов
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Новый терминал аэропорта «Симферополь» строят 2,4 тыс. человек

Симферополь, 15 ноября 2017, 03:30 — REGNUM  Стройка нового терминала международного аэропорта «Симферополь» готовит новые воздушные ворота Крыма. О том, как будет выглядеть и какими преимуществами обладать обновленный главный крымский аэропорт, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Новый терминал должен заработать к весне 2018 года. Реализация этого проекта даст возможность с большим комфортном и безопасностью принимать тех, кто захочет отдохнуть в Крыму. Гостей встретят нововведения явные, в виде нового современного дизайна, и скрытые, технологические. Новое оснащение аэропорта расширит его площадь до 78 тысяч кв.м., что выведет его на первое место среди крупных региональных аэропортов. Отличие от прочих российских аэровокзалов также обеспечат открытая веранда с шезлонгами и украшения из живых растений.

Но для того, чтобы справиться с возрастающим потоком посетителей, совершенно необходима новая дорога; ее строительство, как и подведение коммуникаций, запланировано. Кроме того, новый аэровокзальный комплекс и инфраструктура аэропорта включает в себя новую взлетно-посадочную полосу, оборудованную сверхсовременной световой техникой, что значительно расширяет возможности существующего терминала. Проблема на сегодняшний день — в достижении предела возможностей нынешнего аэропорта, принимающего по 5,2 млн человек в год. Эта проблема будет преодолена за счет нового терминала, который не только обладает увеличенной пропускной способностью, но и учитывает возможность практически всепогодного приема воздушных лайнеров.

Читайте подробности, смотрите фотографии: Воздушные ворота Крыма: теперь с колоннами и шезлонгами

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