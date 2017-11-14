Клич во спасение: Волгоград и Астрахань обратились к миру за помощью

Астрахань, , 17:30 — REGNUM Активные защитники электротранспорта из Волгограда поспешили на помощь своим астраханских коллегам — соседям не только по региону, но и по несчастью. Дело в том, что в столице Прикаспия уже больше двух недель не ходят троллейбусы, причём на улицы города они, практически со 100-процентной долей вероятности, уже больше не выйдут никогда. Пикетом, проведённым накануне, 13 ноября, попавшими под массовое сокращение работниками автобусно-троллейбусного парка, неравнодушные к судьбе «рогатого» транспорта решили не ограничиваться и записали видеоролик, разместив его на канале «Электротранспорт Волгограда».

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Отмучились трудяги: в Астрахани перестали ходить троллейбусы

При этом обратились активисты не к мэру города и губернатору региона, и даже не к президенту РФ Владимиру Путину, а, ни много ни мало, ко всему миру.

«Мы, жители города Астрахани, обращаемся к миру. Мы видим наш последний шанс спасти троллейбусы в нашем городе. Местные власти целенаправленно уничтожают троллейбусную сеть в городе против воли народа», — говорится в обращении, записанном на английском языке.

Видео размещено Электротранспорт Волгограда

Также отмечается, что закрытие троллейбусной сети в Астрахани уже привело к негативным последствиям для простых людей, а дальше эта ситуация повлечет за собой «деградацию и разрушение города».

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Жители Астрахани пересядут на электробусы

«Все жители Астрахани категорически выступают против замены троллейбусов автобусами. В нашем городе высокий уровень загрязнения воздуха, и только троллейбусы могут спасти здоровье людей», — заявляет автор обращения.

Неравнодушные горожане просят местные власти восстановить все троллейбусные линии и не убивать электротранспорт.

Это не последние попытки вернуть троллейбус на улицы Астрахани. Во второй декаде ноября, как сообщил депутат гордумы Астрахани Халит Аитов, сотрудники автобусно-троллейбусного парка намерены провести санкционированный митинг. Он будет посвящен не только судьбе АТП, но и развитию транспортной инфраструктуры, особенно в части работы общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани с конца октября на линии перестали выходить троллейбусы. Накануне, 13 ноября, работники АТП провели пикет с требованием остановить массовые увольнения, не ликвидировать предприятие и спасти этот вид транспорта.

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