Липчане продолжат развивать кооперативы «на простых и понятных принципах»

Липецк, , 16:48 — REGNUM Липецкая область продолжит работу по развитию кооперативного движения и будет делиться с другими регионами своим опытом в этой сфере. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, эта тема обсуждалась на еженедельном оперативном совещании во главе с Олегом Королевым.

Главными темами для обсуждения стали вопросы сельского хозяйства, строительного сектора, экономики. Обсуждалась тема развития кооперативного движения.

«Необходимо продолжать работу по развитию кооперации. Основанная на простых и понятных принципах, она способствует сохранению и приумножению человеческого капитала, повышению качества жизни людей», — сказал Олег Королев.

Ранее по поручению президента Владимира Путина Липецкая область стала площадкой для проведения общероссийских совещаний по изучению лучших региональных практик с участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и регионов России. Изучать механизмы развития кооперативного движения в регион приезжают со всей России.

В Липецкой области работают 900 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 325 кредитных. За время реализации программы развития кооперации кредитные кооперативы выдали 30 тыс. займов на сумму 3 млрд рублей и привлекли 363 млн рублей личных сбережений. Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы закупили сельхозпродукции на 16 млрд рублей, еще на 13 млрд рублей произвели пищевых продуктов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин собирался провести совещание по вопросу развития сельского хозяйства 13 октября в Усмани Липецкой области. Однако самолет президента приземлился в аэропорту Воронежа, куда и перенесли совещание.

На совещании Путин отметил успехи Липецкой области в сфере сельхозкооперации. Олег Королев поблагодарил президента за поддержку АПК и проекта развития кооперативного движения. Глава региона отметил, что в сельское хозяйство с 2000 года постоянно внедрялись новые технологии. Это привело повышению качества производства, но вместе с тем высвободило много трудовых ресурсов.

«Развитие кооперации способно поддержать людей, повысить их уровень доходов, а также повысить эффективность использования земли. Кроме того, кооперация как одна из форм мелкотоварного производства обеспечит нарастающий спрос горожан на экологически чистую натуральную продукцию», — заявил на совещании глава региона.

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