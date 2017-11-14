Тувинские фантазии на туристические темы

Кызыл, , 16:37 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассчитывает с помощью строительства дороги в расположенную западнее Республику Алтай «урвать» часть алтайского турпотока. Некоторые эксперты считают эти планы утопическими, хотя и соглашаются с тем, что дороги в любом случае нужны.

На одном из совещаний в рамках обсуждения стратегии социально-экономического развития Тувы до 2030 года глава республики Шолбан Кара-оол рассказал, зачем власти региона занимались проектированием ответвления трассы М54 на запад, в сторону Республики Алтай.

«Это мощнейшая база для развития десятков наших районов и отраслей, например, туризма, — сказал он. — С приближением нового маршрута федеральной трассы к южной границе Тувы прямо напрашивается строительство через Монгун-Тайгу автомобильной связки с Чуйским трактом на Алтае. То есть республика, открывая транзитный коридор между нашими регионами, получает реальную возможность привлечь к себе часть алтайского турпотока, а он составляет до 2 млн человек в год».

Сейчас туризм в Туве находится практически в зачаточном состоянии, поэтому «отняв» у «двух Алтаев» даже небольшую часть турпотока, республика получит ощутимый прирост, отмечает в этой связи барнаульское агентство «Банкфакс». За последние пять лет турпоток в регион увеличился на 25%, но всё равно составил лишь около 65 тысяч человек в год. В основном этот рост связан с событийным туризмом.

«Мне кажется, что строить эту дорогу исключительно с расчетом на рост турпотока — это прожектёрство, — сказал в беседе с ИА REGNUM экономист Станислав Савельев. — Дело в том, что до Кош-Агача в Республике Алтай из этих пресловутых 2 млн туристов доезжают максимум десятки тысяч. Они, конечно, могут обеспечить рост, но лишь за счет очень низкой базы, и экономический смысл иметь этот рост вряд ли будет. Это фантазии. Но отмечу, что развитие дорожной сети — в любом случае благо, тем более для таких в инфраструктурном смысле отсталых регионов».

Идея соединить трассы двух сопредельных регионов возникла несколько лет назад, было подготовлено технико-экономическое обоснование, но деньги тогда так и не нашли. Сейчас изучаются варианты финансирования и объемы инвестиций. Проект предусматривает выход тувинского участка дороги на село Кош-Агач в Республике Алтай. Однако не совсем понятны источники финансирования проекта — при том, что речь идет о миллиардах рублей, необходимых для строительства, дорожный фонд Тувы насчитывает около 800 млн рублей.