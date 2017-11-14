Туристический портал – витрина Тверской области: Игорь Руденя

Тверь, , 16:33 — REGNUM Развитие туристического портала Тверской области, который должен учитывать как интересы участников туриндустрии, стать удобным инструментом для гостей региона — и способствовать увеличению интереса к Верхневолжью, обсуждалось 14 ноября на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Большое значение имеет позиционирование Тверской области в сети Интернет. Туристический портал — это, прежде всего, витрина нашего региона. Данный ресурс должен соответствовать современным требованиям профессионального сообщества и самих туристов», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Портал уже заработал — по адресу welcometver.ru. Уже сейчас все желающие могут получить всю актуальную информацию о достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях, возможных маршрутах. «Города вдохновения», «Конаковская ривьера», «Селигерия», «Тверская Венеция», «Земля воинской славы», «Русская провинция», «Тверская Карелия», «Рыбацкая сторона», «Заповедник времен» — таким разноплановым для туристов представлен на сайте тверской регион. Здесь размещена интерактивная карта региона с возможностью формировать свой собственный маршрут. Учтены и интересы профессионального сообщества. Гостиницы, отели, организации питания могут разместить информацию о своих услугах.

На портале Тверская область условно разделена на девять туристских направлений по приоритетным видам туризма. Всего представлено около 30 туристических маршрутов с фильтрами по городам, видам туризма и направлениям. Планируется, что к июлю 2018 года число маршрутов будет свыше 100.

Важно, чтобы посетители портала могли с помощью онлайн-сервисов приобрести билеты в музеи, на интересующие мероприятия, забронировать тур и гостиницу, — подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, планируется запуск работы сайта на английском и китайском языках, а информация о портале появится на баннерах федеральных трасс.

Также прозвучали предложения по созданию отдельных разделов, посвященных детскому туризму, отдыху людей с ограниченными возможностями. Все они будут учтены при дальнейшем совершенствовании сайта.

По последним данным, сообщили в пресс-службе облправительства, в Тверскую область ежегодно составляет порядка 1,5 млн человек в год, но в течение ближайших лет планируется эту цифру увеличить в два раза.