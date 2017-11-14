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Курс евро превысил 70 рублей

Экономика

Курс доллара подбирается к 60 рублям

Курс евро превысил 70 рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 14 ноября 2017, 16:03 — REGNUM  Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 70 рублей, следует из данных Московской биржи.

По информации на 15:30 мск, курс евро вырос на 87 копеек до 70,16 рублей. Курс доллара вырос на 46 копеек и торгуется на уровне 59,81 рублей.

Напомним, последний раз курс евро перешагивал отметку в 70 рублей 30 августа 2017 года.

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Отмечается, что ослабление рубля связано с дешевеющей нефтью. Так, на лондонской бирже ICE стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent подешевела на 0,4% и составила $62,9 за баррель.

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