Бюджет Курска из-за чиновников недополучил 11 млн рублей за рекламные щиты

Курск, , 15:48 — REGNUM Бюджет города Курска недополучил 11 миллионов рублей за аренду рекламных конструкций. Как сообщает ИА REGNUM, к такому выводу пришла прокуратура после проверки исполнения законодательства о рекламе.

Проверяющие выяснили, что городской комитет архитектуры и градостроительства вовремя не обеспечивает распространителям рекламы места для проектирования и последующей установки и рекламных конструкций. Из-за этого деньги город получал уже после подписания актов приема-передачи рекламных мест или после фактической установки рекламных конструкций. Эти действия — точнее, их отсутствие — обошлись бюджету города в 11 миллионов рублей.

Из всех рекламных конструкций в городе 57 оказались незаконными — они установлены без соответствующих разрешений. Демонтаж и взыскание с нарушителей также должен был провести архитектурный комитет, однако и этих действие профильное ведомство не выполнило.

В итоге прокурор города Курска внес председателю комитета архитектуры и градостроительства представление, в котором потребовал устранить нарушения. Этот вопрос городская прокуратура взяла на контроль.

Напомним, к ноябрю после неоднократных уточнений доходы бюджета города Курска составили 7 млрд 230 млн рублей, расходы — 7 млрд 701 млн 400 тысяч. Последние изменения были связаны с увеличением собственных доходов на 0,8 млн рублей и поступлениями из областного бюджета на 173,2 млн.