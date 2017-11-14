Цены на нефть отступают без новостей

Москва, , 15:38 — REGNUM Цены на нефть 14 ноября отступают. Какого-то особенно яркого негатива для сырьевого рынка нет, но и поводов продолжать ралли прежними темпами тоже не видно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Баррель Brent стоит сейчас $62,81 (-0,5%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI дают $56,46 (-0,5%).

«14 ноября вечером будут представлены обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов от Американского института нефти.

Судя по всему, инвесторы ждут подтверждения статистики, которую на прошлой неделе опубликовало минэнерго США — запасы нефти действительно могут начать расти после затяжной фазы снижений», — пояснила Бодрова.

Не исключено, что запасы нефти вырастут на 1−1,5 млн баррелей по расчетам API, а потом минэнерго выпустит отчет, в котором будет отражено сокращение запасов на 2,5−3 млн баррелей.

«Картина совсем не типичная для этого времени года, но здесь можно сделать поправку на «ураганную» осень и ее последствия», — полагает эксперт.

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