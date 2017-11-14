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Цены на нефть отступают без новостей

Экономика

Поводов продолжать ралли прежними темпами не видно, заявила эксперт

Цены на нефть отступают без новостей
Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Москва, 14 ноября 2017, 15:38 — REGNUM  Цены на нефть 14 ноября отступают. Какого-то особенно яркого негатива для сырьевого рынка нет, но и поводов продолжать ралли прежними темпами тоже не видно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Баррель Brent стоит сейчас $62,81 (-0,5%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI дают $56,46 (-0,5%).

«14 ноября вечером будут представлены обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов от Американского института нефти.

Судя по всему, инвесторы ждут подтверждения статистики, которую на прошлой неделе опубликовало минэнерго США — запасы нефти действительно могут начать расти после затяжной фазы снижений», — пояснила Бодрова.

Не исключено, что запасы нефти вырастут на 1−1,5 млн баррелей по расчетам API, а потом минэнерго выпустит отчет, в котором будет отражено сокращение запасов на 2,5−3 млн баррелей.

«Картина совсем не типичная для этого времени года, но здесь можно сделать поправку на «ураганную» осень и ее последствия», — полагает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты

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